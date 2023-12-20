طرق تنظيف الملابس من بقع الحبر العنيدة

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - الحبر من أكثر البقع التي يمكن أن تكون صعبة الإزالة من الملابس، يمكن أن يكون من الصعب تحديد نوع الحبر الذي تسبب في البقعة، مما يجعل من الصعب اختيار الطريقة الصحيحة للتنظيف، ومع ذلك هناك بعض النصائح العامة التي يمكن أن تساعدك في إزالة بقع الحبر من الملابس.

تنظيف الملابس من بقع الحبر

ابدأ في أسرع وقت ممكن، كلما بدأت في إزالة البقعة في وقت مبكر، كان ذلك أفضل، سيساعد ذلك على منع الحبر من التغلغل في ألياف النسيج.

قم بإزالة أكبر قدر ممكن من الحبر الجاف، استخدم سكين أو أداة حادة أخرى لإزالة الحبر الجاف، كن حذرا ألا تقطع النسيج.

قم بمعالجة البقعة، هناك العديد من المنتجات المتاحة لإزالة بقع الحبر، يمكنك استخدام مزيل حبر مخصص أو تجربة استخدام محلول من الكحول أو الخل.

اغسل الملابس كالمعتاد، بعد معالجة البقعة، اغسل الملابس كالمعتاد.

بعض النصائح المحددة لإزالة أنواع مختلفة من بقع الحبر

الحبر الجاف، استخدم سكين أو أداة حادة أخرى لإزالة أكبر قدر ممكن من الحبر، ثم ضع قطعة قماش مبللة بالماء البارد على البقعة واتركها لمدة 15 دقيقة، بعد ذلك قم بمعالجة البقعة بمزيل حبر مخصص أو محلول من الكحول أو الخل، اغسل الملابس كالمعتاد.

الحبر السائل، قم بإزالة أكبر قدر ممكن من الحبر عن طريق سكبه على قطعة قماش نظيفة، ثم قم بمعالجة البقعة بمزيل حبر مخصص أو محلول من الكحول أو الخل. اغسل الملابس كالمعتاد.

الحبر القلم، قم بإزالة أكبر قدر ممكن من الحبر عن طريق فركه برفق بقطعة قماش مبللة، ثم قم بمعالجة البقعة بمزيل حبر مخصص أو محلول من الكحول أو الخل، اغسل الملابس كالمعتاد.