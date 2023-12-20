شوية دقيق وماية وتعالي نعمل أحلى بيتزا في المنزل زي الجاهزة بخطوات بسيطة

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - البيتزا هي أحد أشهر الأطباق حول العالم، وصنعها في المنزل يضفي متعة خاصة لتجربة الطهي، مع بعض الدقيق والماء، يمكنك إعداد عجينة بيتزا شهية ومقرمشة، ففي هذا الموضوع نوضح كيفية صنع بيتزا لذيذة بخطوات سهلة وبسيطة داخل المنزل زي الجاهزة، البيتزا هي واحدة من أشهر الأطعمة في العالم، وتحظى بشعبية كبيرة في جميع أنحاء العالم، وهي عبارة عن طبق مسطح من العجين مغطى بالصلصة والجبن ومكونات أخرى مثل اللحوم أو الخضار.

مكونات عمل البيتزا الشهية

للعجينة:

2 كوب دقيق.

1 كوب ماء دافئ.

1 ملعقة صغيرة خميرة فورية.

1 ملعقة صغيرة سكر.

1/2 ملعقة صغيرة ملح.

2 ملعقة كبيرة زيت زيتون.

للصلصة:

1 علبة طماطم معصورة.

2 فص ثوم مهروس.

ملح وفلفل أسود.

أعشاب إيطالية مجففة.

الإضافات:

جبنة موزاريلا مبشورة.

خضروات مشكلة (فلفل، زيتون، بصل).

قطع دجاج أو لحم حسب الرغبة.

طريقة التحضير

تحضير العجينة:

في وعاء كبير، اخلط الدقيق والملح والسكر والخميرة.

أضف الماء الدافئ والزيت واعجن حتى تتكون عجينة متماسكة.

اتركها ترتاح لمدة ساعة حتى تتضاعف حجمها.

تحضير الصلصة:

في مقلاة، قم بطهي الثوم مع الطماطم المعصورة، أضف الملح والفلفل والأعشاب واتركها تغلي حتى تتكاثف.

تجهيز البيتزا:

افرد العجينة على سطح مرشوش بالدقيق لتشكيل قاعدة البيتزا.

إضافة الصلصة والتوبينج: وزع الصلصة على قاعدة البيتزا وأضف الجبن والخضروات وقطع الدجاج أو اللحم.

الخبز: اخبز البيتزا في فرن مسخن مسبقًا على 200 درجة مئوية لمدة 15-20 دقيقة حتى تصبح القاعدة مقرمشة والجبن ذائب.

بهذه الطريقة البسيطة، يمكنك صنع بيتزا شهية في المنزل تشبه ما يقدمه المحترفون في المطاعم، إنها وجبة مثالية للأطفال وأيضا الكبار وعند عملها في المنزل يمكنك التحكم في الإضافات حسب تفضيلاتك وتفضيلات أسرتك فيمكنك تنوعها وتقسيمها بأطعمة مختلفة.