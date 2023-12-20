افضل طريقة سهله وبسيطة لتحضير طقية السلطان في المنزل

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - طريقة عمل طقية السلطان في المنزل، اتخذه هذه الوصفة الشهرة الكبيرة في مواقع التواصل الاجتماعي في الأيام الماضية، لذا لأنها تمتلك مذاق رائع ومختلف ولا تطلب الكثير من المكونات، حيث أنها تحتوي علي مكونات متوفرة في كل منزل.

المكونات المطلوبة لعمل طقية السلطان

لا تطلب خبز طقية السلطان إلى الكثير من المكونات، فهي غير مكلفة تماما وتعمل بمكونات متوفرة في جميع المنازل، وسوف نوضح المكونات كالتالي:

احضري اثنين كوب من الدقيق.

ربع كوب من السكر الناعم.

ربع كوب من الزيت.

كوب من الماء الدافئ.

ملعقة صغير من الخميرة.

رشة ملح.

ملعقة صغيرة من الفانيليا السائلة.

قطع من الشيكولاتة كمية علي حسب الرغبة.

ملعقتان من الكاكاو الخام.

ملعقة من الذبدة.

طريقة تحضير خبز طقية السلطان

طريقة التحضير:

احضري وعاء مناسب ثم ضعي فيه كوبان الدقيق، وربع كوب السكر، ورشة الملح، ثم قومي بتقليبهم مع بعضهم لبعض حتي يتجانسوا.

قومي بوضع الخميرة في وعاء مناسب وضعي عليها ملعقة من الماء الدافئ واتركيها حتي تتفاعل.

قومي بإضافة الزيت والخميرة علي المكونات الناشفة، ثم قومي بدمجهما معاً وقومي بعجنهم جيداً حتي يتكون عجينة لينه ومتماسكة تماماً.

بعدها قومي بتغطية الوعاء بكيس شفاف، ثم قومي بترك العجينة تحت لمبه الفرن لمدة ساعه أو ساعة ونصف تقريباً حتي تتخمر العجينة وتملأ الوعاء كاملاً.

قومي بتحضير العجينة وقطعيها إلى كورتين بشكل دائري واتركيها حتي تتخمر مره أخري.

قومي بتحضير كره منهم وأضيفي إليها ملعقتان كبيرتان من الكاكاو الخام وقطعة من الذبدة، أو ملعقة من زيت الذرة، ثم قومي بدمج الكاكاو جيدا مع العجينة حتي تتحول لونها.

احضري القطعة الثانية من العجينة وقومي بدمجها بملعقة من الزبدة معاً.

قومي بفرد العجينة البيضاء والعجينة بالكاكاو بالمنشبة حتي تصبح مستطيل الحجم ومتساوية معاً.

ضعي العجينة بالكاكاو فوق العجينة البيضاء، ثم احضري سكين وقطعي العجينة من الأطراف قطع متساوية وبالطول.

قومي بتدوير العجينة حتي تصلي إلى القطع وقومي بتغطيها بشكل دائري.