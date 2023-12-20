هيرجع جديد ولامع.. بدعكة واحدة تنظيف شيش البلكونة من التراب والغبار بدون ماء بمكون سحري لا يخطر على بالك

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - تبحث العديد من النساء عن الطرق التي يتم بها تنظيف الشيش الخاص بالبلكونة أو الشباك وذلك للتخلص من التراب والغبار الذي به، حيث يكثر التراب والغبار بالشيش وذلك بسبب تواجده على الشارع، حيث إن تلك الأمور من الأشياء الصعبة عندما تقوم ربة المنزل بتنظيفه من الأوساخ وسوف نلاحظ تراكم التراب عليه مرة أخرى بطريقة سريعة خلال اليوم مما جعل الكثير منهم يقوم بالبحث على طريقة تساعد على التخلص من الغبار والتراب من ذلك الشيش، فاستطعنا أن نجد وصفة سهلة وبسيطة يتم من خلالها التخلص من التراب والغبار من على الشيش دون أن يتم اتساخه بشكل سريع وسوف نوضح لكم طريقة تحضير الوصفة من خلال الآتي.

مكونات وصفة زيت جونسون

يساعد زيت جونسون على تلميع الأخشاب والتخلص من البقع والغبار والتراب الذي به من أول استخدام وسوف نوضح لكم طريقة استخدام الوصفة من خلال ما يلي.

1/2 كوب من زيت جونسون.

كوب من الخل.

كوب من كلور الألوان.

فوطة مبللة.

فوطة جافة.

طريقة استخدام وصفة جونسون

تستخدم الوصفة من خلال عدة خطوات بسيطة وسهلة ويمكن من خلالها التخلص من البقع والأوساخ والغبار والتراب الموجود على الشيش من أول استخدام وسوف نوضح طريقة التحضير من خلال ما يأتي.

نحضر وعاء ونضع به جميع المكونات.

ثم نقوم بتقليبها بشكل جيد حتى تمتزج.

ثم نقوم بتقليبها بشكل جيد حتى تمتزج. ثم بعد ذلك نحضر الفوطة المبللة ونضعها في ذلك الخليط.

ثم نقوم بعصرها بشكل جيد.

ثم نقوم بمسح الشيش بها وسوف نلاحظ التخلص من جميع الغبار والأتربة التي بها من أول استخدام.

ثم بعد ذلك نحضر الفوطة الجافة ونقوم بمسح الشيش بها مرة ثانية.

سوف نلاحظ مدى لمعان الشيش ونظافته من أول استخدام للوصفة.

الطريقة الثانية لتنظيف الشيش

يمكن أن نقوم بتنظيف الشيش بأكثر من طريقة سوف نوضح لكم طريقة تنظيف الشيش بطريقة ثانية من خلال ما يأتي.