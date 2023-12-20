ضاع عمرنا كله واحنا فاكرينها للقص وبس .. اكتشف الاستخدامات السحرية لقصافة الأظافر التي لم تكن تعلمها من قبل .. معلومات لن تتخيلها يوماً

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - استخدامات عبقرية ورهيبه للقصافة ميستغناش عنها اي بيت ، الغير متوقع والصادم في هذا الموضوع أن تكون هذه الأداة الصغير الموجودة في كل منزل لها العديد من الاستخدامات الخفية ، فان قصافة الأظافر بالإضافة إلى انها اقص و تقلم وتنظف الاظافر فهي ايضا تساعد على توفير الوقت والجهد وإنهاء الكثير من الأعمال اليومية، الاستخدام الأساسي هو قص الأظافر أما في حالة استخدامها للأغراض الأخرى لابد من تنظيفها جيدًا وتعقيمها، ويفضل عزل القصافة المستخدمة للأغراض الشخصية عن غيرها وتعقيمها دائمًا لمنع انتشار العدوى ونقل الأمراض.

طريقة الاعتناء بالقصافة معقمة ونظيفة

لكل شخص طريقته الخاصة في العناية الشخصية ولكن رغم اي ختلافات نجد أن تقليم الاظافر من الاساسيات لدي الجميع ويتم ذلك من خلال :-