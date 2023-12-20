لعشاق القهوة.. كيكة البسكوت بالنسكافية الباردة بدون دقيق ولافرن بخطوات سهلة والطعم في حتة تانية

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - كيكة النسكافية الباردة من أشهى الحلويات المميزة والمحببة لدى الكثير خاصة عشاق الشوكولاتة والقهوة، تتميز بطعمها الرائع، يمكن أن تقدم في المناسبات المختلفة كما أنها من الممكن تحضيرها بكل سهولة خلال دقائق معدودة، لذلك من خلال هذا المقال سوف نتعرف على خطوات التحضير والإعداد بشكل تفصيلي يمكنكم متابعتنا للتعرف عليها.

قدمي لأسرتك أفضل الحلويات السهلة اللذيذة، كيكة النسكافية التي تتمتع بالطعم الغني بالشوكولاتة والنسكافية، فهي عبارة عن طبقات من البسكوت المغطاه بكريمة الشوكولاتة، لذلك فهي الاختيار المناسب لكل وقت وفي المناسبات المختلفة، ويتم تجهيزها في دقائق بدون الكثير من المكونات أو تكاليف، لذلك سوف نستعرض طريقة التحضير في السطور القادمة.

طريقة عمل كيكة النسكافية الباردة

لكل ربة منزل تبحث عن أفضل طريقة لعمل ألذ الحلويات الشهية لأسرتها أو لضيافة الأقارب والأصدقاء يمكن الآن تجهيز كيكة النسكافية الباردة بكل سهولة ومكونات بسيطة يمكن تحضيرها في أي وقت خطوات التحضير تتمثل في اتباع الآتي:

المكونات الصوص:

4 أكواب من الحليب.

4 ملاعق من النشا.

3 ملاعق من الكاكاو الخام.

1 ملعقة كبيرة من النسكافيه.

نصف كوب من السكر.

رشة ملح.

2 ملعقة من الزيت.

ملعقة صغيرة من الفانيليا.

مكونات الكيكة:

كوب من الحليب.

ملعقة من السكر.

ملعقة من النسكافية.

4 عبوة من بسكويت الشاي السادة.

مكونات جناش الشوكولاتة:

نصف كوب من الحليب الساخن.

100 جرام من الشوكولاتة الخام.

طريقة التحضير

في البداية يتم إحضار إناء مناسب ليتم تجهيز الصوص الخاص بالكيكة.

ارفعي الإناء على نار ثم قومي بإضافة الحليب والسكر والكاكاو الخام والنسكافية، والنشا والزيت ويتم تقليب المكونات جيدًا حتى يذوب السكر تمامًا وتختلط.

أضيفي الفانيليا وأعيدي الخفق بشكل مستمر حتى يتغير قوام الخليط ويصبح أكثر كثافة مثل الكريمة.

ارفعي هذا الخليط من على النار.

ثم يتم ترك الخليط حتى يبرد تمامًا.

في وعاء آخر أضيفي الحليب الخاص بمكونات الكيكة وأضيفي إليها النسكافية والسكر وقومي بالتقريب الجيد ليذوب الخليط.

احضري صينية مناسبة الحجم ويفضل أن تكون من البيركس أو من أي مادة غير لاصقة.

قومي بغمس قطع البسكوت داخل خليط الحليب بالنسكافية.

رصي قطع البسكوت حتى يتم تكوين طبقة منه داخل الصينية ثم بعد ذلك ضعي طبقة بسيطة من كريمة الشوكولاتة والنسكافية التي تم تحضيرها.

ثم قومي بعمل طبقة أخرى من البسكوت بعد غمسه بخليط اللبن والنسكافية وأضيفي فوق هذه الطبقة أيضًا طبقة من صوص كريمة الشوكولاتة.

اتبع هذه الخطوات لحين الانتهاء من كمية البسكوت لعمل أكثر من طبقة.

في النهاية يتم تحضير جناش الشوكولاتة من خلال تسخين اللبن الحليب جيدًا حتى يغلي ثم يتم إضافة قطع الشوكولاتة الخام ويتم التقليب للحصول على صوص الشوكولاتة الكثيف.

وزعي الجناش في النهاية على وجه الكيكة حتى يغطي تماما.

ثم قومي برش الوجه بالكاكاو الخام أو بالشوكولاته المبشورة.

أدخلي الصينية في الثلاجة واتركيها لعدة ساعات حتى تتماسك بشكل جيد.

ثم يتم تقطيعها وتقديمها بألف هنا.

في نهاية هذا المقال تعرفنا على طريقة عمل كيكة النسكافية المميزة بطعم ورائحة رائعتين بدون فرن وبدون دقيق وسوف تنال إعجاب جميع أفراد الأسرة.