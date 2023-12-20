مشروبات يمكن تناولها على معدة فارغة لصحة أفضل

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - هناك العديد من المشروبات الطبيعية التي يمكن أن تساعد في تخليص الجسم من العديد من المشاكل والأعراض الصحية، ولا سيما أن هذه المشروبات تحتوي على الكثير من الفوائد والفيتامينات التي قد يحتاج لها الجسم، وبالطبع في احد المشروبات الغنية بمضادات الأكسدة أو بعض المركبات الأخرى، وهناك بعض المشاكل التي يعاني منها الفرد بشكل ما، ولكن يجب في البداية اتباع تعليمات طبيبك الخاص أو استشارته في كلا الحالات.

على الجانب الآخر هناك مشروبات في حال إن كنت تتناولها على معدة فارغة، فهذا قد يساعد في التخلص من بعض المشاكل الصحية، ولكن بعض المشروبات لا يمكن تناولها بهذه الطريقة، وفي هذه الحالة يجب أن تكون تناولت وجبتك قبل أي من هذه المشروبات، ولكن في هذا السياق ننصحك بتناول هذه المشروبات على معدة فارغة دون حدوث أي ضرر.

مشروبات يمكن تناولها على معدة فارغة

الشاي الأخضر من المشروبات التي ينصح بتناولها باستمرار، لما له من فوائد عظيمة، حيث يحتوي الشاي الأخضر على مضادات الأكسدة التي من شأنها محاربة الأمراض، والتي من بينها السرطان، والكوليسترول.

عصير الطماطم يمكن تناوله أيضاً على معدة فارغة، حيث للطماطم بشكل عام فاعلية في القضاء على الكوليسترول الضار، وذلك بفضل مركب اللايكوبين، الذي يعتبر أحد المركبات المضادة للأكسدة، أيضاً بها مجموعة من الألياف الغذائية التي تساعد في التخلص من الكوليسترول.

عصير الليمون أيضاً بفوائده الكثيرة، يعتبر أحد أهم مصادر فيتامين سي، الذي بدوره يقي من الإصابة بالأمراض المختلفة، خاصةً أمراض الشتاء، هذا ويعتبر عصير الليمون أحد أهم مصادر البوتاسيوم، الذي يعمل على ضبط مستوى الصوديوم في الدم.

يمكن أيضاً خفض المستوى الكوليسترول عبر اتباع بعض النصائح التي ينصح بها خبراء التغذية العلاجية، والتي من بينها ممارسة الرياضة بانتظام، تناول المياه بكميات كافية على مدار يومك، الابتعاد قدر الإمكان عن الأطعمة المصنعة والتي تحتوي على كميات كبيرة من الدهون الضارة