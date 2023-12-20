وجبة المستعجلين بدون فرن هتحضريها وفي الطاسة تحطيها وفي ثواني هتسويها فطائر الطاسة السريعة

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - فطائر الطاسة هي نوع من الحلويات البسيطة والسهلة التحضير، والتي يمكن تحضيرها في دقائق معدودة، وهي مناسبة لجميع الأوقات والمناسبات، تتميز فطائر الطاسة بطعمها اللذيذ ومذاقها الرائع، كما أنها صحية ومغذية، حيث تحتوي على الدقيق، والبيض، والحليب، والسكر، والزبدة، وهي غنية بالفيتامينات والمعادن المهمة للجسم، فطائر الطاسة تتميز بمذاقها اللذيذ وقوامها الهش، ويمكن تحضير فطائر الطاسة بمكونات بسيطة متوفرة في كل منزل، كما أنها يمكن أن تكون صحية ومغذية إذا تم استخدام مكونات صحية.

مكونات فطائر الطاسة

اكتشفي طريقة مبتكرة وسريعة لتحضير فطائر الطاسة التي لا تحتاج إلى فرن هذه الفطائر المثالية للإفطار أو العشاء الخفيف، يمكن تحضيرها بسهولة في الطاسة، مما يوفر عليكِ الوقت والجهد، بمكونات بسيطة وخطوات سريعة، ستحصلين على فطائر شهية ومتنوعة، سواء كانت حلوة أو مالحة، فقط اخلطي المكونات وضعيها في الطاسة، وفي غضون دقائق قليلة ستكون فطائرك جاهزة للتقديم، محققة توازناً مثالياً بين السهولة والمذاق اللذيذ.

كوب ونصف من الدقيق الأبيض.

بيضتان.

كوب من الحليب السائل.

نصف كوب من السكر.

ملعقة كبيرة من الزبدة الذائبة.

ملعقة صغيرة من الفانيليا.

طريقة تحضير فطائر الطاسة

في وعاء كبير، اخلطي الدقيق، والبيض، والحليب، والسكر، والفانيليا، والزبدة الذائبة، حتى تتكون عجينة متجانسة.

سخني طاسة غير لاصقة على نار متوسطة.

اسكبي مقدار ملعقة كبيرة من العجينة في الطاسة.

اتركي الفطيرة حتى تتكون فقاعات على سطحها، ثم اقلبيها على الجانب الآخر.

كرري الخطوات السابقة مع باقي العجينة.

لا تقلب الفطيرة قبل أن تتكون الفقاعات على سطحها، حتى لا تتفتت.

قدمي الفطائر ساخنة أو دافئة مع العسل أو المربى أو القشطة.

فوائد فطائر الطاسة