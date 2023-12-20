بسكوت الشاي الهش والمقرمش.. وصفة اقتصادية بدون بيض أو حليب أو زبدة سهلة وخفيفة يذوب في الفم

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - بسكويت الشاي تحاول معظم الأمهات توفيره بشكل يومي في المنزل، حيث يفضل الكثير تناوله بجانب الشاي في الصباح أو كوجبة خفيفة قبل النوم، فهو خفيف وغير دسم ويناسب جميع الأعمار، ونظراً لارتفاع أسعاره في المحلات تبحث الأمهات عن طريقة تحضيره في المنزل، لذا سوف نستعرض لكم طريقة عمله في المنزل.

مقادير عمل بسكويت الشاي بدون بيض ولا حليب

يمكن بأقل المكونات تحضير بسكويت خفيف وهش ولذيذ بدون استخدام الحليب أو البيض أو الزبدة المكلفة، حيث يجعلك توفري البسكويت وعدم الحاجة إلى شرائه مرة أخرى، وتتمثل مكونات الخلطة في توفير ما يلي:

كوب من الماء.

نصف كوب من الزيت.

فانيليا.

نصف كوب من السكر.

كوبين وربع من الدقيق.

ملعقة صغيرة من الملح.

1 ملعقة من البيكنج بودر.

نشا ملعقة كبيرة.

نصف ملعقة من الكاستر.

خطوات عمل بسكويت الشاي بدون بيض ولا حليب

تساهم هذه المكونات الاقتصادية في تحضير كميات كبيرة من البسكويت بشكل دائم، دون الحاجة إلى شرائه، وبالتالي توفر في مصاريف المنزل، وتتمثل خطوات تحضير هذا البسكويت الخفيف الشهي في المنزل من خلال إتباع الخطوات التالية: