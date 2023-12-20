هيبرق.. مكون ملوش مثيل لتنظيف البانيو والحمام من الاصفرار والكلس والجير في ثواني هيرجع جديد هينور

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - هناك العديد من الاتساخات التي يتعرض لها البانيو وبعد مرور فترة من الاستخدام يتكون عليه الكلس والاصفرار والأمر ذاته بالنسبة للحنفيات والسيراميك الموجود في داخل الحمامات، خاصه لو كانت سيدة المنزل لا تقوم بتنظيف البانيو وغسيل أرضيات الحمام بشكل مستمر، فنجد أن الفواصل الموجودة بين السيراميك تصبح متسخة، وهذا يجعلها تبدو بشكل غير جيد والأرضيات بمظهر غير نظيف وتبحث سيدة المنزل عن اسهل الطرق لتنظيف قاعدة البانيو بالإضافة إلى سيراميك الأرضيات، وفي هذا الموضوع سوف نذكر لكم وصفه سريعه لتنظيف الحمام والبانيو.

مكونات وصفة تنظيف الحمام والبانيو تتكون الوصفة من عدة مكونات بسيطة وسهلة وموجودة في جميع منازلنا وسوف نوضح تلك المكونات من خلال ما يأتي. عدد لتر من الماء.

معلقة من البيكنج بودر.

كوب من سائل التنظيف.

معلقة من النشا. طريقة تحضير الوصفة يحضر وعاء ونضع فيه كل المكونات السابق ذكرها من الماء والبيكنج باودر بالإضافة إلى النشا وسائل التنظيف، وتوضع هذه المكونات على النار ويترك الخليط حتى يصل إلى مرحلة الغليان.

الخطوة الثانية نقوم فيها بإحضار فرشاة التنظيف وتوضع في هذا الخليط وهو ساخن ومن ثم نقوم بتفريش البانيو وغسله بالكامل باستخدام تلك الخلطة والأمر ذاته بالنسبة للأرضيات وسوف نلاحظ أنه قد تخلصنا من جميع البقع والأوساخ الموجودة في البانيو والأرضيات من أول استخدام، ومع الاستخدام المتكرر لهذه الوصفة سوف يتم التخلص من أي اصفرار موجود في قاعدة البانيو بالكامل.