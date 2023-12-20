دلعي أولادك بجيلي الكولا اللذيذ.. طريقة عملها في المنزل بكل سهولة

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - حلويات يفضلها عدد كبير من الكبار وتعتبر أفضل الحلويات لدي جميع الصغار، وهي موجودة ومنتشرة في جميع الأسواق منذ فترة طويلة من الزمن ويعتمد الأطفال الصغار على شرائها بشكل أساسي.

تبتعد دائماً الأمهات عن شراء الحلويات لأطفالهم بسبب كمية السكر الكبيرة الموجودة في الحلويات لكن يمكن تفادي الأمر بصنع الحلويات المفضلة للأطفال في المنزل ووضع بها كميات مناسبة من السكر كما يوجد أطعمة كثيرة منها بطعم الفراولة والتوت وكوكتيل الفواكه لكن نكهة الكولا هي النكهة الأصلية لحلويات الجيلي كولا، ‏نقدم لكم في هذا المقال طريقة عمل الجيلى كولا مكونات بسيطة وطريقة التحضير أبسط، تعرفي عليها معنا.

‏مقادير وصفة الجيلي كولا

‏مكونات الجيلى كولا غير مكلفة وبسيطة اقتصادية وتكون موفرة بنسبة أكبر من أنواع الموجودة في الأسواق.

‏كوب وربع من المشروب الغازي (الكولا).

‏‫1\2 كوب من مادة الجيلاتين البودر.

‏عسل نحل عسل جلوكوز أو سكر حسب الرغبة.

‏طريقة تحضير وصفة الجيلي كولا

‏خطوات الوصفة بسيطة وتأتي كالاتي: