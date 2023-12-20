أسرار شاورما الفراخ السوري في المنزل بالتتبيلة الأصلية

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - شورما الفراخ السوري من أكثر الوجبات التي يفضلها الجميع ويتم الاقبال عليها بشكل كبير، ويوجد العديد من الوصفات المختلفة لتحضير الشاورما في المنزل، وسوف نعرض لكم أحد هذه الوصفات مع أسرار شاورما الفراخ السوري في المنزل مع التتبيلة الأصلية.
طريقة تحضير شاورما الفراخ السوري
تحضير شاورما الفراخ السوري في المنزل بهذه الوصفة تعتبر وسيلة للحصول على أفضل طعم مميز زي المحلات السوري والتي يمكن تقديمها وتناولها مع الثومية السوري، ويتم هذا وفقًا للخطوات الآتية:
مكونات تتبيلة شاورما الفراخ
- كيلو إلا ربع صدور فراخ.
- 4 ملاعق من كلًا من ( الخل – الزيت ).
- أربع فصوص من الثوم.
- عدد 2 ملعقة كبيرة من صوص الصويا.
- عدد 1 علبة من الزبادي.
- عدد 1 ملعقة من كلًا من ( صلصة – هريسة – بودرة البصل – الملح ).
- نصف ملعقة من كلًا من ( كاري – جنزبيل – بابريكا – زعتر ).
- عصير ليمونه.
- 1 مكعب من مرقة الدجاج.
- ربع ملعقة صغيرة من القرفة.
طريقة تحضير الشاورما السوري
يمكن تحضير شاورما الفراخ السوري في المنزل زي المحلات السوري والحصول على أفضل النتائج، وذلك وفقًا للخطوات الآتية:
- أحضري الفراخ وقومي بغسلها جيدًا ومن ثم قطيعها على شكل شرائح طويلة ذات حجم متوسط.
- أحضري إناء كبير الحجم وقومي بإضافة جميع مكونات التتبيلة به مع هرس فصوص الثوم بدون مكعب مرقة الدجاج.
- قومي بتقليب مكونات التتبيلة مع بعضها البعض جيدًا حتى تتجانس.
- أضيفي التتبيلة على الفراخ مع إضافة ملعقة من الملح.
- قومي بإضافة قطع الشاورما في الثلاجة لمدة لا تقل عن أربع ساعات لتتبيل الفراخ.
- أحضري إناء وقومي بوضعه على النار وإضافة القليل من الزيت به.
- ثم أضيفي الشاورما مع مكعب من مرقة الدجاج مع التقليب إلى أن تتشرب السوائل التي تكون بها.
- أخيرًا قومي برفع الشاورما من على النار وتكون جاهزة للتقديم.