أسرار شاورما الفراخ السوري في المنزل بالتتبيلة الأصلية

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - شورما الفراخ السوري من أكثر الوجبات التي يفضلها الجميع ويتم الاقبال عليها بشكل كبير، ويوجد العديد من الوصفات المختلفة لتحضير الشاورما في المنزل، وسوف نعرض لكم أحد هذه الوصفات مع أسرار شاورما الفراخ السوري في المنزل مع التتبيلة الأصلية.

طريقة تحضير شاورما الفراخ السوري

تحضير شاورما الفراخ السوري في المنزل بهذه الوصفة تعتبر وسيلة للحصول على أفضل طعم مميز زي المحلات السوري والتي يمكن تقديمها وتناولها مع الثومية السوري، ويتم هذا وفقًا للخطوات الآتية:

مكونات تتبيلة شاورما الفراخ

كيلو إلا ربع صدور فراخ.

4 ملاعق من كلًا من ( الخل – الزيت ).

أربع فصوص من الثوم.

عدد 2 ملعقة كبيرة من صوص الصويا.

عدد 1 علبة من الزبادي.

عدد 1 ملعقة من كلًا من ( صلصة – هريسة – بودرة البصل – الملح ).

نصف ملعقة من كلًا من ( كاري – جنزبيل – بابريكا – زعتر ).

عصير ليمونه.

1 مكعب من مرقة الدجاج.

ربع ملعقة صغيرة من القرفة.

طريقة تحضير الشاورما السوري

يمكن تحضير شاورما الفراخ السوري في المنزل زي المحلات السوري والحصول على أفضل النتائج، وذلك وفقًا للخطوات الآتية: