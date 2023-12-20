براحة عليا الله يسترك.. حبيب دانا جبر يقبلها على مناطقها الحساسة الجمهور في ذهول

فنون - كتب سعد محمود - وكان رواد مواقع التواصل والصفحات المهتمة بأخبار الفنانين وفضائحهم ، مجموعة من الصور ومقاطع الفيديو التي تضم مشاهد جريئة من مسلسل “عام الزواج الأول” الذي جمعت فيه الفنانة دانا جبر والممثل. يزن السيد ، وظهر الثنائي في إحدى المشاهد على السرير في أوضاع حميمة ، تتخللها العناق والقبلات ، حتى بدأت يزن بقبول دانا جبر ففضحت عريها بطريقة جريئة.

وفي مشاهد أخرى ، ظهرت دانا جبر ، واقفة بين ذراعي يزن السيد ، وهي تعانقها بحميمية ، وتقبله بطريقة وصفها المتابعون بالمخزية ، خاصة وأن فساتين دانا جبر كانت مكشوفة ومثيرة ، وخرجت من سحرها. معهم.

عام الزواج الأول ، مسلسل سوري يتناول المفارقات الاجتماعية والمشاكل التي تنشأ بين الزوجين في إطار كوميدي ولطيف.

يشار إلى أن الفنانة دانا جبر نشرت مؤخرًا ، عبر ميزة الأستوري على إنستجرام ، صورة لها أثناء قيامها بالتمارين داخل الصالة الرياضية ، مع مدربها الشخصي ، وظهرت مرتدية بنطال ضيق للغاية وبروتيل مكشوف. وكان شعرها على كتفيها ، وكانت المدربة ملاصقة لها في وضع وصفه المتابعون بالجرأة.