هتبقي ملكة جمال.. كريم الفازلين والقرنفل المبهر لتبييض الوجه والمناطق الحساسة بياض الثلج وإزالة التصبغات والكلف من أول يوم

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - يعتبر خليط القرنفل والفازلين من أفضل الماسكات الطبيعية التي يمكن استخدامها على البشرة، فهو يساعد على تفتيح البشرة، ويخلصها من البقع، ويساعد على التخلص من آثار الشمس الضارة، ويساعد على التخلص من البثور السوداء، ويقوم بتفتيح البشرة من أول استخدام لها وسوف نوضح لكم طريقة تحضير الوصفة من خلال هذا المقال.

مكونات وصفة القرنفل والفازلين

تتكون الوصفة من عدة مكونات بسيطة وسهلة ويمكن للجميع استخدامها ونوضحها لكم من خلال الآتي.

معلقة من النشا.

معلقة من الفازلين.

معلقة من القرنفل المطحون.

معلقة من ماء الورد.

طريقة تحضير الوصفة

تحضر تلك الوصفة من خلال عدة خطوات بسيطة وسهلة ونوضحها لكم من خلال الآتي.

نحضر وعاء ونضع به جميع المكونات.

ثم نقوم بتقليبها بشكل جيد حتى تختلط، و نحصل على قوام كريمي.

ثم بعد ذلك نقوم بغسل الوجه بواسطة الماء الفاتر بشكل جيد.

ثم بعد ذلك نقوم بوضع الخليط ونتركه على الوجه عدة ساعات.

ثم بعد ذلك نقوم بغسله بالماء الفاتر.

سوف نلاحظ أن ذلك الخليط سوف يساعد على تفتيح البشرة ويقضي على التجاعيد ويخلصها من البقع ويخلصها من الأسمرار.

فوائد القرنفل والفازلين

يعد النشا من المكونات الطبيعية التي تقوم ربة المنزل باستخدامها بشكل دائم في تحضير الحلويات داخل المنزل وسوف نوضح لكم فوائده للبشرة من خلال النقاط التالية.

يساعد في تقشير البشرة.

يساعد على التخلص من الجلد الميت.

يساعد على تفتيح البشرة من أول استخدام.

يعمل على توحيد لون البشرة.

يقضي على البقع الداكنة.

يساعد على التخلص من التجاعيد.

يساعد على التخلص من علامات تقدم السن.

يساعد على التخلص من المسام الواسعة.

يساعد على تهدئة الأحمرار والتخلص من الالتهابات.

يساعد التخلص من الهالات السوداء.

يساعد على التخلص من آثار البثور.

نصائح عامة لتفتيح البشرة

يجب التعرف على نوع البشرة.

يجب استخدام غسول مناسب للبشرة.

يجب استخدام غسول مناسب للبشرة. يجب تناول الأطعمة الصحية وشرب المياه.

يجب النوم في الليل وعدم السهر لساعات طويلة لأنه يرهق البشرة.

يجب استخدام وصفة النشا والقرنفل مرة أسبوعيا.

يمكنك تجربة خلطة طبيعية لتفتيح البشرة باستخدام عصير الليمون والنشا ولبان الذكر امزجي ملعقة صغيرة من عصير الليمون مع ملعقة صغيرة من العسل مع لبان الذكر وضعي الخليط على وجهك لمدة 15-20 دقيقة ثم اشطفيه بالماء الفاتر. يجب تجنب تعريض البشرة لأشعة الشمس مباشرة بعد استخدام الليمون واستخدام واقي شمسي قبل التعرض للشمس.

تبيض الوجه

اخفقي الخيار والحليب في الخلاط حتى يصبح المزيج ناعم ثم ضعي القناع على وجهك ورقبتك باستخدام فرشاة ثم اتركي القناع لمدة 15-20 دقيقة ثم اغسلي وجهك بالماء الفاتر يمكنك استخدام هذا الماسك مرة واحدة أو مرتين في الأسبوع للحصول على أفضل النتائج بهذه الطريقة تحصلي على بشرة بيضاء في أسرع وقت ممكن بدون مجهود كبير