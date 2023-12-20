« وصفة الناس الرايقه وربنا » .. حطي الفازلين مع زيت الزيتون في هذا المكان قبل النوم وشوفي الفرق

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - منتجات العناية بالبشرة من المنتجات غالية الثمن التي لا يستطيع الجميع توفيرها بشكل كبير بالرغم من انها هامة للعناية الشخصية وترطيب البشرة ومع تواجد التصبغات التي تتكون نتيجة عدن التنظيف والترطيب المستمر لهذا هناك مكونات يمكن توافرها بسعر قليل وتعمل نفس الشيء الذي تحصل عليه من المنتجات الغالية، وذلك لتوفير المال واستعمال اشياء لا تضر البشرة، لذا على الجميع النظر لجميع المكونات واتباع الخطوات لتحضير الوصفة
مكونات وصفة زيت الزيتون والفازلين
عندما نلجأ لوصفة زيت الزيتون والفازلين الخاصة بالبشرة لابد من احضار كافة المكونات الخاصة بذلك قبل بداية التحضير وهي تأتي على النحو التالي
- ملعقتان من الفازلين.
- ملعقة جل صبار طبيعي.
- ملعقة من النشا.
- زيت زيتون بمقدار ملعقة.
- عصير ليمون ملعقة أو نصف.
طريقة تحضير الوصفة
يمكنكم تحضير وصفة زيت الزيتون والفازلين الخاصة بالعناية الجسدية عن طريق الالتزام ببعض الخطوات البسيطة والتي تكون كما يأتي
- احضار المكونات السابقة بالكامل.
- وضع الفازلين على بخار الماء حتى يصبح سائل.
- إضافة كمية جل الصبار إلى الفازلين حتى يبدأ الخلط.
- سكب كمية النشا على الخليط مع استمرار التقليب حتى تمتزج جميع المكونات.
- إضافة الليمون حسب الحاجة وهذا لجعل الخليط سهل الفرد.
- إضافة الخليط على المكان المراد العناية به وترطيبه.
- ولكن يفضل تنظيف البشرة مسبقا حتى تظهر أفضل نتيجة للخليط.