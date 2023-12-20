زي المصانع.. طريقة عمل اللانشون في البيت بدون لحوم ولا فراخ بطريقة اقتصادية للسندوتشات أحلي من المحلات

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - يعد اللانشون من الأطعمة المميزة التي يعشقها الكثير من الكبار والصغار وعندما تقوم ربة المنزل بشرائه بكميات كبيرة لأطفالها، فأنه يكلفها ذلك الكثير من النقود إلى جانب إنه لا يتميز بالنظافة واحتوائه على ألوان أو مواد صناعية، لذلك عملت الكثير من ربات المنازل بالبحث عن طريقة يتم عمل من خلالها اللانشون المنزلي فاستطعنا أن نجد طريقة سهلة واقتصادية لا تكلفنا الكثير من التكاليف و سوف نوضح لكم طريقة تحضير اللانشون البيتي وسوف نوضح طريقة تحضير اللانشون من خلال المقال التالي.

مكونات عمل اللانشون البيتي بدون لحمة وفراخ

يمكن أن نقوم بعمل اللانشون البيتي بدون لحمة وفراخ من خلال مكونات بسيطة وسهلة واقتصادية وتوفر لنا الكثير من النقود وسوف نوضح لكم تلك المكونات من خلال ما يأتي.

6 حبات من جبنة نستن.

6 حبات من البيض.

كوب دقيق.

كوب ماء.

حبة مرق.

توابل مثل الفلفل الأسود، الملح، البابريكا.

لون طعام أحمر.

طريقة تحضير اللانشون

يتم تحضير اللانشون من خلال خطوات بسيطة وسهلة ونوضحها لكم من خلال الآتي.

نحضر الخلاط الكهربائي ونقوم بوضع به جميع المكونات ثم نقوم بخفقهم بشكل جيد.

ثم بعد ذلك نحضر حلة ونضع بها الماء.

ثم بعد ذلك نضع بها أكواب ثم نقوم بوضع الخليط في تلك الأكواب.

ثم نقوم بإشعال النار ونحضر فوطة ونغطي بها غطاء الحلة ونقوم بتغطيتة الخليط ونتركه لمدة ساعة حتى تمام نضج اللانشون.

ثم بعد ذلك نقوم باختبارها بواسطة عصا الشيش طاووق وفي حالة خروج عصا الشيش طاووق نظيفة، فذلك يساعد على نضج اللانشون ثم نقوم بتفريغ تلك الأكواب.

ثم بعد ذلك نقوم بتقطيع اللانشون شرائح وتقديمه للجميع بالهناء والشفاء.

الطريقة الثانية لتسوية اللانشون

يمكن أن نقون بتسوية اللانشون عن طريق عدة خطوات بسيطة وهي.