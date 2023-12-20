صاروخ التبيض.. كريم البنجر والنشا لتوريد الخدود والشفايف والتخلص من السواد والتشققات من أول استعمال هتبقي وردي

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - يعد كريم البنجر من الكريمات الطبيعية التي تساعد على توريد الخدود وتفتيحها ويحتوي البنجر على نسبة عالية من الحديد والفيتامينات التي تعمل على تغذية البشرة ونقائها، حيث نجد الكثير من النساء يبحثون على كريم طبيعي لتوريد الخدود فكان البنجر هو الحل المثالي لها، حيث إن الكريمات الطبيعية تعطي نتيجة فعالة من أول استخدام إلى جانب إنها لا يوجد لها أي أضرار على البشرة وتعمل على تغذية البشرة ومنحها العناصر اللازمة وسوف نوضح لكم طريقة إعداد كريم البنجر من خلال المقال التالي.

مكونات عمل كريم البنجر

يتم تحضير كريم البنجر من خلال عدة مكونات بسيطة وسهلة وسوف نوضح تلك المكونات من خلال ما يأتي.

حبة بنجر.

كوب ماء.

معلقة نشا.

معلقة قرنفل مطحون.

2معلقة زيت زيتون.

معلقة زيت جوز الهند.

طريقة تحضير الكريم

يحضر الكريم من خلال عدة خطوات بسيطة وسهلة وسوف نوضح لكم طريقة تحضيرها من خلال ما يلي.

نحضر وعاء ونضع به حبة البنجر ونقوم بغسلها جيدا.

ثم نقوم بتقطيعها إلى شرائح وعصرها في الخلاط مع الماء.

ثم نقوم بتصفيته من قشر البنجر.

ثم نضعه في وعاء ونضع عليه النشا والقرنفل.

ثم نرفع الوعاء على النار ونقلب المكونات جيدا حتى نحصل على خليط كريمي.

ثم نضع الزيوت الطبيعية مع التقليب المستمر.

ثم بعد ذلك نقوم بغسل الوجه جيدا.

ثم نقوم بتنشيفه جيدا بواسطة فوطة قطنية.

ثم نضع الخليط على البشرة ونتركه لمدة عشرين دقيقة.

ثم بعد ذلك نقوم بغسله بالماء وسوف نلاحظ مدى تفتيح البشرة والحصول على خدود وردية وشفاءه وردية من أول استخدام للوصفة.

نصائح لتوريد الخدود

توجد بعض النصائح المهمة لتوريد الخدود وسوف نوضحها لكم من خلال ما يأتي.