طريقة عمل لازانيا باللحم المفروم والجبن بكل أسرارها أسهل وجبة غداء ممكن تحضريها عالسريع

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - تعتبر اللازانيا من أشهى وأشهر الأطباق الإيطالية التي تحظى بشعبية كبيرة حول العالم، وهي عبارة عن طبق مكون من طبقات من الشرائح الطويلة والمسطحة من العجين مع المكونات الأخرى مثل اللحم المفروم، والصلصة، والجبن سنتحدث بالتفصيل عن طريقة عمل اللازانيا باللحم المفروم.

طريقة عمل اللازنيا باللحم المفروم

اللازانيا باللحم المفروم هي واحدة من أشهر الأطباق الإيطالية التي تحظى بشعبية كبيرة حول العالم مصطلح “لازانيا” يشير إلى نوع من المعكرونة الطويلة والمستطيلة التي تعتبر قاعدة هذا الطبق تتكون اللازانيا التقليدية من طبقات من الشرائح الرقيقة من المعكرونة المسلوقة مع حشوة من اللحم المفروم والصلصة والجبنة ومقاديرها تتكون من:

500 جرام من العجين.

500 جرام من اللحم المفروم.

1 بصلة متوسطة الحجم مفرومة.

فصوص من الثوم المهروس.

1 كوب من الصلصة الطماطم.

1 ملعقة صغيرة من البهارات المختلطة (مثل الكمون، الكزبرة، والكركم).

1/2 ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود المطحون.

1/2 ملعقة صغيرة من الملح.

1 كوب من صلصة البشاميل.

الجبن المبشور (مثل جبن الموزاريلا أو البارميزان).

زيت الزيتون للقلي.

خطوات تحضير اللازنيا باللحم المفروم

سخن مقلاة على نار متوسطة وأضف القليل من زيت الزيتون.

أضف البصل والثوم المفرومين وقلبهما حتى يصبحا ذهبيين.

أضف اللحم المفروم وقلبه جيدا حتى ينضج ويحمر.

ثم قم بتصريف الدهون الزائدة إذا لزم الأمر.

ثم قلبهم جيدا حتى يتجانس المزيج ويتبخر السائل.

أغلى الماء في وعاء كبير وأضف القليل من الملح.

ثم أضف العجين واغليه لفترة زمنية قصيرة وفقا لتعليمات العبوة.

قم بتصريف الماء وشطف العجين بالماء البارد لمنع التصاقه.

ضع طبقة رقيقة من صلصة البشاميل في قاع الصينية الخاصة باللازانيا.

ضع طبقة من العجين فوق البشاميل، ثم ضع طبقة من اللحم المفروم فوق العجين.

كرر هذه الخطوة حتى يصل ارتفاع اللازانيا إلى الحافة العليا من الصينية.

انثر الجبن المبشور على أعلى اللازانيا.

ضع الصينية في الفرن المسخن مسبقا واتركها لمدة 25-30 دقيقة أو حتى يذوب الجبن ويصبح الوجه ذهبي

اخرج الصينية من الفرن واترك اللازانيا تبرد قليلا قبل التقديم.

يمكنك الاستمتاع بوجبة لذيذة من اللازانيا باللحم المفروم يمكن تقديمها مع السلطة الجانبية وقطعة من الخبز الطازج ننصحك بتحضير هذا الطبق في أيام العيد أو المناسبات الخاصة لإسعاد العائلة والضيوف بوجبة لذيذة ومميزة.

طريقة عمل النجرسكو

المقادير:

400 غرام من مكرونة نجرسكو.

2 ملاعق كبيرة من زبدة.

3 فصوص ثوم مهروس.

رام من صدور الدجاج المقطعة إلى قطع صغيرة.

ملعقة صغيرة من ملح.

ربع ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود.

نصف ملعقة صغيرة من البابريكا.

ملعقة كبيرة من صلصة الصويا.

200 مل من الكريمة السائلة.

ربع كوب من البقدونس المفروم.

الطريقة: