شوربة الشوفان بالدجاج والخضار على الطريقة السعودية

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - شوربة الشوفان هي من اشهى الاكلات والغير معروفة بين الكثيرين ولكن هي من الاكلات التي تحتوي على قيمة غذائية عالية ولها اكثر من طريقة وسوف نتعرف من خلال السطور القادمة على طريقة عمل شوربة الشوفان بالدجاج والكريمة.

شوربة الشوفان بالدجاج والكريمة

لا تحتاج شوربة الشوفان بالدجاج الى الكثير من المكونات بل هي مكوناتها بسيطة والموجودة في المطبخ لديكي فقط اتبعي الطريقة التالية:

المكوّنات:

ملعقتان كبيرتان من الزبدة.

ربع ملعقة صغيرة من المستكة.

بصلة كبيرة مفرومة فرماً ناعماً.

ثلاثة فصوص مهروسة من الثوم.

عودان من الكرفس مفرومان فرماً ناعماً.

قطعتان كبيرتان من فيليه الدجاج مقطّعتان لمكعّبات.

عشر حبات متوسطة من المشروم المقطّع لمكعّبات.

ستّة أكواب من الماء. ملعقتان صغيرتان من الملح.

نصف ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود.

نصف كوب من الشوفان.

ربع كوب من الكريمة.

ملعقة كبيرة من البقدونس المفروم.

طريقة التحضير: