" مش هتتخيلوا طعامتها" طريقة عمل القرنبيط بيتزا بطريقة موفرة وسهلة

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - البيتزا واحدة من أفضل وألذ الأكلات البسيطة التي يفضل تناولها الكثيرون سواء الكبار أو الصغار، وفي ظل ارتفاع أسعار اللحوم والدواجن جئنا إليكم بطريقة عمل القرنبيط بيتزا فهي من الأكلات الاقتصادية والمناسبة للأشخاص الذين يعانون من حساسية الغلوتين، ولهذا سوف نوضح خطوات عمل القرنبيط البيتزا في المنزل بأسهل الخطوات.
طريقة عمل القرنبيط بيتزا
يمكن تحضير القرنبيط بيتزا في المنزل من خلال إحضار عدد من المكونات الموفرة وهي:
- رأس من القرنبيط الكبير.
- عدد بيضة واحدة مخفوقة.
- 1/3 كوب من الجبن.
- نصف ملعقة صغيرة من البهارات الإيطالية.
- 1/2 ملعقة صغيرة من مسحوق الثوم.
- ملح.
- 1/2 كوب من صلصة البيتزا.
- كوب واحد من جبن الموزاريلا المبشور.
خطوات التحضير
- يتم أولاً تسخين الفرن على درجة حرارة 400.
- يقطع القرنبيط إلى قطع صغيرة للحصول على قطع صغيرة مثل الأرز.
- وبعد ذلك توضع المقلاة على نار هادئة ويوضع كمية من الماء ثم يتم إضافة القرنبيط حتى يطهى لمدة 5 دقائق على الأقل ولكي يلين ثم يتم تصفيته.
- كما يوضع القرنبيط المسلوق في منشفة المطبخ ويضغط عليه لكي يتم إخراج الماء منه.
- من الضروري التأكد من عدم وجود مياه في القرنبيط لكي تصبح النتيجة أفضل.
- وفي وعاء عميق يتم وضع القرنبيط ويضاف إليه البيض والجبن ومسحوق الثوم والتوابل الإيطالية والملح واستمري في تقليب المزيج.
- ينقل المزيج وتفرد العجينة في صينية من السيليكون مع الضغط على العجينة لكي يصل حجمها إلى ربع بوصة.
- يتم وضعه في الفرن لمدة تصل إلى 30 دقيقة.
- بعد أن تنضج توضع مكونات الحشو كاللحوم أو الخضروات أو الفراخ.
- توضع صلصلة البيتزا على العجينة ويضاف إليها جبنة الموزاريلا المبشورة.
- تدخل إلى الفرن مرة أخرى حتى تذوب الجبن.
- وأخيراً تخرج من الفرن وتترك لكي تبرد ثم يتم تقطيعها لحجم الشرائح الذي ترغب به.