«الأكثر تكراراً في الشتاء».. أسباب جفاف اليدين والجلد بصفة عامة وطرق علاجه بمكونات طبيعية في المنزل

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - في فصل الشتاء يصبح الجلد جاف وفاقد للمرونة والرطوبة بسبب البرودة الشديدة وكثرة استخدام الماء البارد أثناء تنظيف المواعين، وعندما يكون الجلد جاف يصبح ذات ملمس خشن ويسبب الشعور بالحكة، وبسبب ذلك يقوم البعض بشراء منتجات لترطيب الجلد وتنعيمه ولكن هذه الطريقة مكلفة، ونحن في هذا المقال سوف نقدم لكم أسباب جفاف الجلد وطرق علاجه بمكونات من البيت فتابعونا.

هو عبارة عن طفح جلدي يسبب الشعور بالحكة الشديدة خاصة عندما تلامس اليد الماء والصابون.

الأكزيما:

الأشخاص المصابون بالأكزيما يعانون من احمرار في الجلد ويكون ملتهب بشكل كبير لأنه يكون فاقد للرطوبة بسبب كثرة استخدام المنظفات التي تحتوي على مواد كيميائية.

الصدفية:

هي عبارة عن نوع من أمراض المناعة الذاتية وتؤثر على ملمس الجلد بشكل سلبي والأشخاص الذين يعانون منها تظهر عليهم بقع على الجلد سواء في اليدين أو فروة الرأس.

مرضي السكري:

الأشخاص الذين يعانون من مرض السكري ولا يقومون بتناول الأدوية في أوقاتهم يعرضون حياتهم للخطر لأنهم أكثر عرضة للإصابة بالأمراض الجلدية وجفاف الجلد.