عندك زيت المستعمل أعملي اكتر من 100صابونه بقوه الليمون أقوي تنظيف وتركيز وناعم علي الأيد

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - مكونات صابون المواعين

يمكنك صنع صابون المواعين الآن داخل منزلك خلال وقت قصير وبمكونات بسيطة كما يلي:

كيلو زيت مستعمل.

كيلو صودا كاوية.

١٠٠ جرام ليمون او برتقالي.

أدوات عمل صابون المواعين

و سنحتاج في تحضير الصابون كذلك بعض الأدوات التي تساعدنا في تحضيره وهي كما يلي: