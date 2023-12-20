حضري البقلاوة بعجينة الفيلو في البيت بطريقتها الأصلية وبطعم شهي لذيذ هيجنن أطفالك

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - البقلاوة من أشهر الحلويات الشرقية التي تتميز بمذاقها اللذيذ وسهولة تحضيرها، وهي عبارة عن طبقات من العجينة الرقيقة المحشوة بالمكسرات أو الجبن أو الفواكه، وفي هذا المقال سنقدم لكم طريقة عمل البقلاوة الرائعة بعجينة الفيلو بخطوات سهلة ومكونات بسيطة، كما سنقدم لكم بعض النصائح لنجاح الوصفة.

مكونات البقلاوة

1 كيلو عجينة فيلو.

500 جرام مكسرات محمصة ومطحونة.

1/2 كوب سكر بودرة.

1/4 كوب ماء.

1/4 كوب زيت نباتي.

طريقة تحضير البقلاوة بعجينة الفيلو

سخني الفرن إلى درجة حرارة 180 درجة مئوية. في وعاء كبير، اخلطي المكسرات والسكر البودرة. في طبق صغير، اخلطي الماء والزيت النباتي. ادهني صينية خبز بالزبدة. ضعي ورقة من عجينة الفيلو في الصينية، وافردي العجينة باستخدام يديك حتى تصبح رقيقة. وزعي نصف كمية الحشوة على سطح العجينة. ضعي ورقة أخرى من عجينة الفيلو، وافردي العجينة باستخدام يديك حتى تصبح رقيقة. وزعي باقي الحشوة على سطح العجينة. ادهني سطح العجينة بالخليط المكون من الماء والزيت النباتي. قطعي البقلاوة إلى مربعات أو مثلثات. اخبزي البقلاوة لمدة 30-35 دقيقة، أو حتى تصبح ذهبية اللون. قدمي البقلاوة ساخنة أو باردة.

نصائح لنجاح الوصفة

استخدمي عجينة فيلو طازجة للحصول على نتيجة أفضل.

لا تبالغي في دهن العجينة بالخليط المكون من الماء والزيت النباتي، حتى لا تصبح البقلاوة دهنية.

يمكنك إضافة مكونات أخرى إلى الحشوة، مثل الفواكه أو الكريمة.

تُعد البقلاوة الرائعة بعجينة الفيلو من الحلويات اللذيذة والسهلة التحضير التي يمكن تقديمها في المناسبات المختلفة، وبالخطوات البسيطة التي قدمناها لكم، يمكنكم تحضير البقلاوة الرائعة بعجينة الفيلو في المنزل بكل سهولة.

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