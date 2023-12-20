انت الان تتابع خبر ضعي زيت الزيتون والزبادي على القرنفل في هذا المكان فقط قبل النوم .. هتبهري من النتيجة والان مع التفاصيل



الرياض - روايدا بن عباس - الاهتمام بالجمال يُعتبر أمرا أساسيا في روتين العناية اليومي للفتيات والسيدات، حيث يولى اهتمامًا خاصًا للحفاظ على جمال بشرتهن ومظهرهن بشكل دائم يظهر اهتمامهن من خلال البحث عن طرق فعالة للعناية بالبشرة والشعر والجسم قد يلجأن أحيانًا إلى زيارة مراكز التجميل للحصول على الرعاية المثلى ومع ذلك، أصبح الاهتمام بالخلطات الطبيعية خيارا مفضلا للكثيرات في الوقت الحالي.

وصفة لتنعيم الشعر كالحرير

يفضل الكثيرات البحث عن حلول طبيعية للعناية بالبشرة والشعر بدلاً من زيارة المراكز والصالونات. يتميز استخدام الخلطات الطبيعية بتكلفتها المنخفضة وتوفر مكوناتها في كل منزل، مما يجعلها خيارا مريحا وفعالا في روتين العناية بالجمال الطبيعي،عناية الشعر الناعم عادة ما تعكس التغذية الجيدة والاهتمام المنتظم من المهم الاعتناء بشعرنا بطرق صحيحة واستخدام المنتجات المناسبة للحفاظ على نعومته، وتألقه وقوته.

المكونات:

5 ملاعق كبيرة من الزبادي.

ملعقة كبيرة من قرنفل البودرة.

2 ملعقة كبيرة من زيت الزيتون.

2 ملعقة كبيرة من العسل.

طريقة التحضير:

في وعاء مناسب، ضعي زيت الزيتون وأضيفي الزبادي، وامزجيهما جيدًا.

أضيفي باقي المكونات وامزجي حتى تحصلي على مزيج متجانس.

ضعي الخليط على فروة رأسك ودلكيه جيدًا من الجذور حتى الأطراف.

اتركي الخليط على شعرك لمدة لا تقل عن ساعة ونصف.

بعد ذلك، اشطفي شعرك جيدًا بالماء الفاتر واستخدمي شامبو مناسب.

يُنصح باستخدام هذا الخليط ثلاث مرات في الأسبوع، وهو آمن ولا يسبب أي آثار جانبية.