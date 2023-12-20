طريقة اعمل ألذ صينية كوسة بالبشاميل

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - الكوسة بالبشاميل هي أحد الأطباق الشهية واللذيذة التي تجمع بين نكهة الكوسة الطازجة ولمسة البشاميل الكريمية والكوسة هي خضروات غنية بالعناصر الغذائية الأساسية، فهي تحتوي على نسبة عالية من الألياف الغذائية، وفيتامين C، وفيتامين K، بالإضافة إلى المعادن المهمة مثل البوتاسيوم والمغنيسيوم.

مقادير طريقة عمل الكوسة بالبشاميل

5 حبات كوسة متوسطة الحجم

500 جرام لحم مفروم

بصلة متوسطة الحجم مفرومة

2 فص ثوم مهروس

1 ملعقة كبيرة صلصة طماطم

ملح وفلفل أسود حسب الرغبة

1/2 كوب جبن بارميزان مبشور

لتحضير الصلصة البيضاء:

2 ملعقة كبيرة زبدة

2 ملعقة كبيرة دقيق

4 أكواب حليب

ملح وفلفل أسود حسب الرغبة

خطوات طريقة عمل الكوسة بالبشاميل

قبل البدء في تحضير الكوسة بالبشاميل، من المهم أن نتأكد من أن الفرن مُسخن جيدًا على درجة حرارة 200 درجة مئوية. وذلك لأن البشاميل واللحم المفروم والكوسة تحتاج إلى وقت كافٍ للنضج في الفرن ولتحضير الكوسة، اغسليها جيدًا بالماء البارد، ثم قومي بإزالة الأطراف منها. بعد ذلك، قطعيها إلى شرائح طولية متوسطة السماكة وفي مقلاة كبيرة على نار متوسطة، سخني الزبدة حتى تذوب تمامًا. ثم أضيفي البصل والثوم وقلبي حتى يذبل البصل ويتحول لونه إلى الذهبي وبعد أن يذبل البصل، أضيفي اللحم المفروم وقلبي باستمرار حتى يتغير لونه إلى البني الخطوة التالية بعد أن يتغير لون اللحم، أضيفي صلصة الطماطم والملح والفلفل الأسود وقلبي باستمرار حتى تتجانس المكونات وفي وعاء آخر، ذوبي الزبدة حتى تذوب تمامًا. ثم أضيفي الدقيق وقلبي جيدًا حتى يصبح الخليط متجانسًا ثم أضيفي الحليب بالتدريج مع التقليب المستمر حتى لا تتكون كتل وبعد أن يصبح الخليط متجانسًا، أضيفي الحليب بالتدريج مع التقليب المستمر حتى لا تتكون كتل وبعد أن يضاف الحليب، أضيفي الملح والفلفل الأسود وقلبي جيدًا حتى تصبح الصلصة سميكة القوام وفي صينية فرن مناسبة، وزعي طبقة من صلصة البشاميل فوق طبقة صلصة البشاميل، رصي شرائح الكوسة بشكل متساوٍ ثموزعي خليط اللحم المفروم فوق الكوسة بعد ذلك أسكبي باقي صلصة البشاميل فوق اللحم وأخيرًا، رشي جبن البارميزان المبشور على الوجه ثم ادخلي الصينية إلى الفرن واخبزيها لمدة 30 دقيقة حتى تصبح الكوسة طرية والصلصة ذهبية اللون وقدمي الكوسة بالبشاميل ساخنة.