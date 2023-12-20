لو عايزة بشرة أبيض من التلج.. سر في زيت جونسون هيفتح بشرتك 3 درجات في ليلة واحدة

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - هناك العديد من الوصفات الطبيعية التي تفيد البشرة وتجعلها أكثر إشراقا وجمالا، ومن أهم هذه الوصفات وصفة زيت جونسون للبشرة حيث أنها تساعد على ترطيب البشرة وتفتيحها، بالإضافة إلى التخلص من البقع الداكنة التي تعد أحد أبرز المشكلات التي تعاني منها العديد من السيدات، لذلك اليوم سوف نذكر لكم جميع التفاصيل الخاصة بهذه الوصفة فيما يلي.

طريقة خليط زيت جونسون للبشرة

تعد هذه الوصفة من الوصفات التي تعطي نتائج مبهرة للبشرة، كما أنه لها نتائج سريعة لأنها تحتوي على مكونات آمنه ولا تحتوي على اي مكونات ضارة بالبشرة بها مواد كيميائية، ولا تسبب اي اثار جانبيى على البشرة، لذلك يمكن ان تستخدميها باطمئنان لجميع انواع البشرة، لذلك نذكر لكم أهم مكوناتها فيما يلي:

عدد ملعقة من الكريم المرطب.

عدد ملعقة كبيرة من النشا.

عدد 3 معالق من زيت جونسون.

عدد ملعقة كبيرة من زيت اللوز.

خطوات التحضير

يتم تحضير وصفة زيت جونسون للبشرة بطريقة سهلة، وذلك من خلال إتباع الخطوات الآتية: