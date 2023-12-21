وصفة الزيوت السبعة لتطويل الشعر وانبات الفراغات وعلاج التساقط نهائيا من اول استخدام

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - وصفة الزيوت السبعة لتطويل الشعر من الممكن علاج الكثير من المشكلات التي يعاني منها الشعر وأهمها ضعف نموه وبطئه وذلك من خلال استخدام تركيبات طبيعية ممتازة يمكن أن توضع على الشعر وعلى فروة الرأس فتعالج العديد من المشاكل، والتي من أهمها قصر الشعر وجفافه، حيث تسعى كافة السيدات إلى الحصول على الشعر اللامع البراق الطويل، ولذلك تأتي وصفة السبع زيوت وهي خلطة ممتازة للشعر تعمل على ترطيبه وزيادة نموه وزيادة طوله أيضًا، وفيما يلي نتعرف على تركيبة السبعة زيوت ومكوناتها وأهم فوائدها.

مقادير خلطة الزيوت السبعة

خلطة الزيوت السبعة يمكن أن تقومي بتحضيرها للاستمتاع بشعر طويل مفرود وخالي من التقصف، وأكثر طول ونعومة، وذلك إذا ما قمتي بخلط هذه المكونات الآتية:

ربع كوب من زيت الزيتون.

ربع كوب زيت لوز حلو.

ربع كوب من زيت الصبار.

ربع كوب من زيت الخروع.

ربع كوب من زيت الجرجير.

ربع كوب من زيت جوز الهند.

ربع كوب من زيت الجليسرين.

خطوات تحضير خلطة الزيوت السبعة

من أهم خطوات تحضير وصفة السبعة زيوت ما يلي:

لا بد وأن تكون كميات الزيوت متساوية حتى نحصل على تركيبة علاجية تساعد في تنعيم الشعر وزيادة نموه وتحفيزه على أن ينمو بشكل جيد، ويمكن أن نضيف حوالي خمسة من الكبسولات من مكون فيتامين إي مع 10 قطرات زيت ياسمين

بعد خلط كل مكونات الوصفة من الممكن أن تقومي بتحضير زجاجة سبراي حتى تقومي بسكب الخليط بداخلها، وذلك سيجعل من السهل استخدامه بشكل يومي متكرر على الشعر مما يسهم في زيادة نعومة الشعر، ويعمل على تلميعه، كما يمكن عمل تدليك لفروة الرأس باستخدام خلطة السبع زيوت.

ومن الممكن أيضا عمل حمام زيت دافئ مدة تصل حتى ساعة كاملة مع تطبيق هذا الخليط، ثم استخدام منشفة دافئة توضع على الشعر، وذلك سيساعد على سرعة امتصاص كافة مغذيات خلطة السبع زيوت.

يمكن تطبيق هذه التركيبة الزيتية الطبيعية على الشعر باستمرار ويفضل أن يكون كل أسبوع مرتين على الأقل حتى يزيد طول الشعر.