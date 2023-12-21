لبياض الكوريات سحر مفعول كريم الأرز للوجه لتبيض البشرة والتخلص من التجاعيد والهالات السوداء كبشرة كالأطفال

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - عندما يتعلق الأمر بالعناية بالبشرة والحفاظ على جمالها ونضارتها، يمكن أن تكون المكونات الطبيعية هي السر الأكثر فعالية، ومن بين هذه المكونات الطبيعية القوية والمتوفرة في كل مطبخ، يتصدر الأرز والحليب قائمة الخيارات المثالية للحصول على بشرة رائعة، وكريم الأرز والحليب السحري هو تركيبة فعالة وسهلة التحضير تعمل على تجديد أنسجة البشرة الميتة وتحفظ نعومتها ونضارتها، فهذا الكريم السحري يحتوي على فوائد متعددة فهو يعزز إشراقة البشرة، ويقلل من التصبغات الجلدية ويحمي البشرة من أشعة الشمس الضارة، المذهل في هذا الكريم أن مكوناته بسيطة ومتوفرة في كل مطبخ، مما يتيح للسيدات صنعه في المنزل بدلاً من اللجوء إلى المستحضرات الجاهزة التي قد تسبب تلفًا للبشرة.

قناع كريم الأرز السحري لبياض الكوريات

طريقة عمل كريم الأرز السحري لتفتيح البشرة والتخلص من التجاعيد:

المكونات:

ملعقة كبيرة من الأرز المطحون.

ملعقة كبيرة من النشا.

نصف كوب من الماء.

ملعقة كبيرة من مسحوق الكركديه.

ملعقة كبيرة من زيت اللوز الحلو.

ملعقة كبيرة من جل الصبار.

كبسولة فيتامين E.

طريقة التحضير:

في وعاء، قومي بمزج الأرز المطحون والنشا والماء حتى تحصلي على خليط متجانس. ضعي الوعاء على النار واستمري في التحريك حتى ينضج الأرز ويتكون قوام الكريمة. ارفعي الوعاء عن النار واتركيه يبرد قليلاً. بواسطة خلاط يدوي أو خلاط كهربائي، قومي بطحن الخليط حتى يصبح ناعماً وكريمياً. أضيفي مسحوق الكركديه وزيت اللوز الحلو وجل الصبار وفيتامين E إلى الخليط واستمري في الخفق حتى تمتزج المكونات تمامًا. صبي الكريمة في برطمان زجاجي نظيف ومحكم الغلق. قومي بتخزين البرطمان في الثلاجة لمدة أسبوع.

طريقة الاستخدام: