طريقة عمل كيك ال 10 دقائق في المنزل بكل سهولة

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - كيك الـ10 دقائق هو وصفة سهلة وسريعة لتحضير كعكة لذيذة ولذيذة خلال وقت قصير إذا كنت تشعر بالرغبة في تناول حلوى لذيذة ولكن لديك وقت محدود للطهي، فإن كيك الـ10 دقائق هو الخيار المثالي لك في هذا المقال من موقع الصبح سأشرح لك طريقة تحضير كيك الـ10 دقائق بالتفصيل.

المكونات:

كوب واحد من الدقيق

كوب واحد من السكر

نصف كوب من الزبدة المذابة

نصف كوب من الحليب

بيضة واحدة

ملعقة صغيرة من الفانيليا

ملعقة صغيرة من مسحوق الخبز

رشة ملح

خطوات عمل كيك ال 10 دقائق

سخن الفرن على درجة حرارة 180 درجة مئوية. في وعاء كبير، اخلط الدقيق، السكر، ومسحوق الخبز معًا. أضف الحليب والزبدة المذابة إلى الوعاء، واخفق المكونات حتى تتجانس. أضف البيضة والفانيليا إلى الوعاء، واستمر في الخفق حتى تتكون عجينة ناعمة. ضع العجينة في قالب للخبز مدهون بالزبدة. ضع القالب في الفرن المسخن، واتركه لمدة 10-15 دقيقة، أو حتى يصبح الكيك ذهبي اللون ومطهوًا تمامًا. اختبر طهي الكيك بواسطة العصا أو السكين، حيث يجب أن تخرج نظيفة عند إدخالها في منتصف الكيك. اسمح للكيك بالبرد في القالب لبضع دقائق، ثم انقلها إلى رف التبريد لتبرد تمامًا. بعد أن يبرد الكيك، يمكنك تزيينه بالشوكولاتة أو الصقيع أو الفواكه، أو تركه كما هو لتبقى بسيطة.

أصبحت لديك كعكة سهلة وسريعة التحضير تصلح لأي مناسبة تحتاج إلى حلوى لذيذة يمكنك أيضًا تجربة إضافة قطع الشوكولاتة أو المكسرات إلى العجينة لإضافة نكهة إضافية إن كيك الـ10 دقائق هو طريقة سهلة وسريعة لاستمتاع بالحلوى دون الحاجة إلى قضاء وقت طويل في المطبخ.