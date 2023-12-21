مش هتروح لدكتور تاني.. طريقة جهنميه لازاله الشمع من الاذن وتنظيفها

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - إزالة شمع الأذن من المشاكل التي تواجه الكثير من الأشخاص، ولهذا نوضح لكم طريقة سهلة لإزالة الشمع من داخل الأذن، فمن المعروف أن الأذن تحتوي على طبقة من الشمع لحمايتها من التلف، حيث تتعرض الأذن للأوساخ والأتربة ومع مرور الوقت تتراكم بداخلها وهذا يؤثر عليها بالسلب، إليكم طرق مضمونة وبسيطة لإزالة الشمع من داخل الأذن.

طرق إزالة شمع الأذن محلول الملح نجهز كوب من الماء الفاتر ونضيف إليه ملعقة صغيرة من الملح ونقلب جيداً حتى نتأكد من أنه ذاب.

نستخدم الأعواد الخشبية المغطاة بقطعة قطن من الطرفين، ثم نغمس أحد الأطراف في محلول الملح، ثم نضعها في الأذن ونتركها حوالي خمسة دقائق.

فهذه الطريقة تساعد على التخلص من الشمع اللاصق. ماء الأكسجين يتم تنظيف شمع الأذن باستخدام محلول ماء الأكسجين، حيث يمكنك الحصول عليه من الصيدلية.

نقوم بوضع خمس نقط في الأذن اليمنى مثلاً وسوف تشعر بصوت طقطقة فهذا دليل على تفتيت الأوساخ التي بداخلها.

نقوم بوضع منديل عليها أو ورق استروني لإخراج الأوساخ والأتربة منها.

نكرر هذه الخطوة مع الأذن الأخرى.

نضع قطعة صغيرة من القطن الطبي بداخل الأذن لمدة ليلة كاملة.

ثم نضع ثلاث قطرات من زيت الزيتون بداخلها لمدة يومين متتاليين.

نكرر محلول ماء الأكسجين مرة واحدة في الشهر. تنظيف شمع الأذن بالجلسرين يساعد الجلسرين على خروج الشمع من الأذن فهو يساعد على تفتيته.

حيث نقوم بوضع كمية من الجلسرين بداخل كل أذن ونتركها لمدة دقيقتين. زيت الأطفال نضع قطرات من زيت الأطفال داخل الأذن ونتركها لمدة أربع دقائق وسوف تلاحظ خروج الأوساخ من الأذن. أسباب انسداد الأذن هناك عدة أسباب مختلفة لانسداد الأذن ومنها الغدة الجلدية، والتي تتسبب في إفراز الشمع بكميات كبيرة غير طبيعية وبالتالي تسبب انسداد في الأذن.

تراكم الشمع بداخلها. أعراض انسداد الأذن حكة في الأذن.

ضعف في السمع.

الشعور باستمرار بصوت طنين.

ألم متواصل في الأذن.

الشعور بالدوخة. كيف أعرف أن الأذن تحتاج إلى تنظيف انخفاض ملحوظ في السمع.

الشعور المستمر بالطنين في الأذن.

الشعور المستمر بأن هناك شئ داخل الأذن.

تورم الأذن ونزول منها إفرازات.

الحكة الشديدة بها.

عدم الشعور بالتوازن.

الشعور المستمر بالدوخة.