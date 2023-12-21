وصفات سهلة لتنظيف الحوائط من البقع الشديدة

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - الحوائط تعتبر جزءًا أساسيًا من الديكور المنزلي، ولكن مع مرور الوقت والتعرض للعوامل الخارجية والبقع، قد تفقد الحوائط نظافتها وجمالها. لذا، من المهم الاهتمام بتنظيفها بشكل منتظم للحفاظ على مظهرها الجميل. هناك العديد من الوصفات المنزلية الفعالة لتنظيف الحوائط وإزالة البقع والأوساخ، في هذه المقالة، سنستعرض بعض تلك الوصفات لتنظيف الحوائط بكفاءة.

وصفة تنظيف الحوائط بالماء والصابون

هذه الوصفة هي أبسط طريقة لتنظيف الحوائط، وهي مناسبة لجميع أنواع الأسطح.

ماء دافئ.

صابون غسيل الأطباق.

قطعة قماش قطنية ناعمة.

طريقة التحضير

اخلطي كمية مناسبة من الصابون في الماء الدافئ.

اغمسي قطعة القماش القطنية في الخليط.

امسحي الحوائط بقطعة القماش المبللة بالخليط، ثم اشطفي الحوائط بالماء النظيف.

جففي الحوائط بقطعة قماش جافة.

وصفة تنظيف الحوائط بالخل الأبيض

الخل الأبيض هو منظف طبيعي فعال يمكن استخدامه لتنظيف الحوائط.

كوب من الخل الأبيض.

2 كوب من الماء الدافئ.

قطعة قماش قطنية ناعمة.

طريقة التحضير

اخلطي الخل الأبيض والماء الدافئ في وعاء، ثم اغمسي قطعة القماش القطنية في الخليط.

وبعدها امسحي الحوائط بقطعة القماش المبللة بالخليط.

ثم اشطفي الحوائط بالماء النظيف، وجففي الحوائط بقطعة قماش جافة.

وصفة تنظيف الحوائط بالمنظفات التجارية

هناك العديد من المنظفات التجارية المتاحة لتنظيف الحوائط، قم باختار المنظف المناسب لنوع سطح الحائط الخاص بك.