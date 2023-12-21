الموز بديل البوتكس يخلصك من التجاعيد ويجعل بشرتك بيضاء كالحليب

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - حبة واحدة من الموز سوف تغنيك عن حقن البوتكس نهائياً، لاحتوائها بعض العناصر الهامة المفيدة لصحة البشرة لها دور فعال في إنتاج مادة الكولاجين الطبيعية التي تساعد على إزالة التجاعيد، ويحافظ على ترطيب البشرة ونعومتها، ويعد الموز خيارا جيد لتبييض البشرة وتوحيد لونها والحفاظ على نضارة وحيوية البشرة، وسوف نتعرف من خلال موقع دوت الخليج، على طريقة عمل ماسك الموز لترطيب البشرة بخطوات سهلة بالمنزل.
طريقة عمل ماسك الموز لتبييض البشرة وإزالة التجاعيد
سوف نتعرف على بعض الخطوات البسيطة التي تساعدنا على تحضير ماسك طبيعي يمنح البشرة النضارة في أسرع وقت وهي كما يلي:-
- نحضر حبة من الموز ونغمسها في النشا لمدة خمس دقائق.
- ثم نقوم بتدليك الوجه بالموز لمدة عشر دقائق.
- يترك الخليط على البشرة لمدة ساعة حتى يجف.
- بعد ذلك نقوم بفرك الوجه بواسطة اليد حتى نتخلص من الخليط نهائياً.
- ثم نقوم بشطف الوجه بالماء الفاتر وسوف تلاحظين الفرق بنفسك.
- يفضل استخدام الماسك على الوجه ثلاث كرات في الأسبوع حتى نحصل على أفضل النتائج.
- المداوة على استخدام الماسك يعطينا نتائج إيجابية ومبهرة في أسرع وقت.
فوائد الموز للبشرة
يساعد الموز على ترطيب البشرة ويقلل من جفافها ويجعل البشرة ناعمة كبشرة الأطفال، ويقلل من ظهور التجاعيد والخطوط الدقيقة التي تشوه ويجعل البشرة أكثر شبابًا، ويزيد تألق ونضارة البشرة، ويعمل على تقليل آثار الندبات وحب الشباب، ويعمل على حماية الوجه من أشعة الشمس الضارة التي تسبب تهيج، ويخفف من الانتفاخ التي تظهر تحت العيون، وهو رائع في إزالة البثور السوداء التي تتراكم داخل مسام البشرة وتخرج الزيوت الزائدة بشكل رائع، كما يساعد الموز على إزالة التصبغات والبقع الداكنة ويفتح البشرة بشكل رائع، ويعمل على تهدئة البشرة من الاحمرار والالتهابات.