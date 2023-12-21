وصفة جبارة لتنظيف المرحاض وإزالة الاصفرار والصدأ في دقائق بمكونات من بيتك هينور زي الشمعة

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - يعتبر تنظيف المرحاض من المهام الأساسية التي تقوم بها ربة المنزل بشكل يومي ويقوم البعض بشراء مساحيق غالية الثمن لتنظيف المرحاض وإزالة الصدأ والاصفرار بمكونات بسيطة من بيتك، وفي بعض الأوقات تخرج رائحة كريهة بسبب عدم الاهتمام بنظافة المرحاض وتسبب الإحراج أمام الضيوف، ونحن في هذا المقال سوف نقدم لكم وصفة جبارة لتنظيف المرحاض فتابعونا.

تنظيف المرحاض وإزالة الاصفرار

إذا أردت تنظيف المرحاض بمكونات موجودة في بيتك تابعي السطور التالية:

المكونات:

4 ملاعق ملح الليمون.

3 ملاعق بيكربونات الصوديوم.

2 ملعقة من مسحوق الغسيل البودرة.

ماء.

طريقة التحضير والاستخدام:

نحضر وعاء بلاستيك ونضع بداخله بيكربونات الصوديوم مع ملح الليمون وأيضا مسحوق الغسيل.

بعد ذلك يضاف الماء بالتدريج ونقلب باليد بعد ارتداء قفازات لحين الحصول على عجينة ثم تشكل على هيئة كرات متساوية في الحجم.

أو مكعبات ونضعها في الهواء لكي تجف تماما وقبل الذهاب للنوم نقوم بوضع هذا المكعب في المرحاض.

ويترك حتى الصباح ثم نغسل المرحاض بالفرشاة وسوف تلاحظي زوال الاصفرار والصدأ بدون أي مجهود.

يمكنك تكرار هذه الوصفة يوميا لكي يرجع المرحاض مثل الجديد بدون أي دعك.

كما يمكنك أيضا استخدام في تنظيف المرحاض من الخارج وأيضا الحمام بشكل كامل وجعله نظيف ومعقم.

تنظيف المرحاض بالخل

يعتبر الخل من المكونات الطبيعية التي تستخدم في تنظيف وتعقيم المرحاض ويمكنك استخدامه بهذه الطريقة التالية:

المكونات:

ملعقة كبيرة بيكنج صودا.

كوب من الخل الأبيض.

ملعقة من الصابون السائل.

لتر ماء دافئ.

طريقة التحضير والاستخدام: