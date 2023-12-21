في الجو البارد طريقة عمل شوربة العدس بالبصل المقلي أفضل وصفة للتدفئة في الشتاء

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - طريقة عمل شوربة العدس بالبصل المقي في الشتاء أفضل الوصفات للتدفئة في الطقس البارد والصقيع، يعد العدس الأحمر من البقوليات الغني بالبروتين والسعرات الحرارية في هذه الوصفة بالتحديد، وهي وصفة قديمة متوارثة عن الأجداد ولكنها تظل لهذا الحين، توجد منها طرق متنوعة أيضاً مثل العدس بالبصل المقلي ونوع آخر وهو يشتهر في صعيد مصر حيث يصنعون العدس بالشعرية والثوم ويعرف باسم (العدس الفلاحي)، وكل صنف له مذاقاً مختلفاً مميزاً.

مقادير شوبة العدس الأحمر

ربع كيلو عدس أحمر مغسول ونظيف مصفى من الماء.

ثمرة بصل صغيرة مقطعة 4 أجزاء.

ثمرة بصل بحجم وسط مفروم.

2 فص ثوم مقطع.

2 ثمرة طماطم مقطعة.

ثمرة واحدة فلفل أخضر.

ماء 3 أكواب تقريباً.

ثمرة جزر.

مكعب مرقة “اختياري”.

ملح وكمون مطحون وكزبرة ناشفة.

زيت نباتي.

طريقة عمل العدس بالبصل المقلي

هذه الوصفة تعد من الوجبات العالية في القيمة الغذائية، لها فوائد كثيرة منها تعطي طاقة كبيرة للجسم، تحسين المزاج والتقليل من التوتر، تساعد على التركيز، وتتميز بأنها من الوصفات السهلة والسريعة تكون جاهزة للتقديم خلال 15 دقيقة، تقدم بجانب الخبز الطري أو المحمص حسب الرغبة، والخطوات كالآتي:-