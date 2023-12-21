طريقة عمل كيراتين طبيعي للشعر للوصول لشعر مفرود زي الحرير

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - يوجد عدد كبير من المنتجات التي تحتوي على مواد كيميائية وتعمل على فرد الشعر، ولكنها غير مفيدة ويمكن أن تسبب ضرر بالشعر مع مرور الوقت، لذلك تبحث الكثير من السيدات عن كيراتين طبيعي للشعر يعمل على تنعيم الشعر والحفاظ عليه، فهناك العديد من الوصفات الطبيعية التي لها قدرة فعالة على تحقيق ذلك، ومن خلال مقالنا سنتعرف على طريقة عمل كيراتين طبيعي للشعر.

طريقة عمل كيراتين طبيعي للشعر

يمكن عمل كيراتين طبيعي للشعر من خلال مواد طبيعية غير مضرة، ودون الحاجة إلى تكلفة عالية، ومن أهم هذه الوصفات الطبيعية وصفة كيراتين جوز الهند وعصير الليمون، حيث يحتويان على عدد من الفوائد المهمة للشعر، وتحتاج هذه الوصفة إلى:

كوب من عصير الليمون الطازج.

نصف كوب من جوز الهند.

طريقة تحضير وصفة جوز الهند وعصير الليمون

في البداية يتم القيام بمزج حليب جوز الهند وعصير الليمون ويتم التقليب حتى تتجانس المكونات.

نضع الخليط في الثلاجة لمدة 24 ساعة.

يتم وضع الخليط على الشعر بالكامل للحصول على نتائج مرضية.

نتركه على الشعر لمدة نصف ساعة.

يتم غسل الشعر بالماء والشامبو وستلاحظين الفرق.

يمكن استخدام هذه الوصفة مرة كل أسبوع.

تحضير وصفة كيراتين البيض والزبادي

يمكن الاستفادة من وصفة البيض والزبادي، فهي تمد الشعر بعدد من الفيتامينات، كما أنها تعمل على ترطيب الشعر، ويتم تحضيرها من خلال الآتي:

صفار بيضة.

كوب من الزبادي.

طريقة التحضير