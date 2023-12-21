جددي بشرتك بطريقة طبيعية .. سكراب القهوة والسكر لتقشير فعال ومغذي بأشهر الوصفات

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - يعتبر تقشير البشرة من أهم روتين العناية بالبشرة، فهو يساعد على إزالة الخلايا الميتة وتجديد خلايا البشرة، مما يعطي البشرة مظهرًا أكثر نضارة وحيوية، ويعتبر سكراب القهوة والسكر من أشهر وصفات التقشير الطبيعية، فهو فعال في إزالة الخلايا الميتة وتنظيف البشرة بعمق، كما أنه يساعد على تفتيح البشرة وإزالة البقع الداكنة.

فوائد سكراب القهوة والسكر لتقشير البشرة

إزالة الخلايا الميتة وتجديد خلايا البشرة.

تنظيف البشرة بعمق وإزالة الشوائب والزيوت الزائدة.

تفتيح البشرة وإزالة البقع الداكنة.

تنعيم البشرة وجعلها أكثر سلاسة.

تحسين ملمس البشرة.

طريقة عمل سكراب القهوة والسكر

هناك العديد من الوصفات المختلفة لتحضير سكراب القهوة والسكر، وفيما يلي بعض الوصفات البسيطة التي يمكنك تجربتها:

وصفة سكراب القهوة والسكر

المكونات:

ملعقة كبيرة من القهوة المطحونة

ملعقة كبيرة من السكر الأبيض أو البني

طريقة التحضير

اخلطي القهوة والسكر جيدًا. ضعي الخليط على بشرتك وافركيه بحركات دائرية لمدة دقيقتين. اغسلي وجهك بالماء الفاتر.

وصفة سكراب القهوة والسكر وزيت الزيتون

المكونات:

ملعقة كبيرة من القهوة المطحونة

ملعقة كبيرة من السكر الأبيض أو البني

ملعقة كبيرة من زيت الزيتون

طريقة التحضير

اخلطي القهوة والسكر وزيت الزيتون جيدًا. ضعي الخليط على بشرتك وافركيه بحركات دائرية لمدة دقيقتين. اغسلي وجهك بالماء الفاتر.

وصفة سكراب القهوة والسكر وزيت جوز الهند

المكونات:

ملعقة كبيرة من القهوة المطحونة

ملعقة كبيرة من السكر الأبيض أو البني

ملعقة كبيرة من زيت جوز الهند

طريقة التحضير

اخلطي القهوة والسكر وزيت جوز الهند جيدًا. ضعي الخليط على بشرتك وافركيه بحركات دائرية لمدة دقيقتين. اغسلي وجهك بالماء الفاتر.

نصائح لتحضير سكراب القهوة والسكر