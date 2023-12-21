لو مستعجلة اعملي أسرع وصفة شيش طاووق مش هتاخد منك 10 دقائق وبنص كيلو هتعملي أحلى كمية

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - تعتبر وصفة شيش طاووق من أشهر الوصفات المنتشرة في معظم البلدان، فهي تتميز بسهولة تحضيرها، بالإضافة إلى امتلاكها قيمة غذائية عالية حيث تحتوي على البروتين، كما تجمع بين العديد من الخضروات مما يزيد من قيمتها، وهي من الأكلات المحببة لدى الكبار والأطفال، حيث يفضلها الأطفال بسبب شكلها المميز، مما يجعلهم ينجذبون إليها، ومن خلال هذا المقال سنتعرف على طريقة عمل الشيش طاووق والمكونات اللازمة.
مكونات وصفة شيش طاووق
تحتاج وصفة الشيش طاووق إلى مكونات بسيطة وغير مكلفة، فهى من الأكلات الاقتصادية، ومن هذه المكونات مايلي:
- نصف كيلو من صدور الدجاج المخلية، وتقطع إلى قطع متوسطة.
- ملعقة من الملح.
- ملعقة صغيرة من الثوم المفروم.
- ملعقة كبيرة من زيت الزيتون.
- ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود.
- ملعقة صغيرة من البابريكا.
- ربع كوب عصير ليمون.
- ربع ملعقة صغيرة من بهارات الدجاج.
- رشة صغيرة من النعناع الجاف والكزبرة الجافة.
- قطع مربعة من الطماطم والبصل والفلفل.
طريقة تحضير الشيش طاووق
يمكن تحضير وصفة شيش طاووق من خلال خطوات بسيطة وهي:
- في البداية احضري وعاء مناسب وقومي بخلط جميع البهارات معاً، ثم ضيفي زيت الزيتون والثوم المفروم.
- بعد ذلك ضيفي قطع الدجاج إلى الخليط وقلبيهم جيداً حتى تتشرب التتبيلة.
- ضعي قطع الدجاج بالتتبيلة داخل الثلاجة لمدة ساعة، ويفضل وضعها لمدة يوم كامل.
- بعد انتهاء المدة قومي بتجهيز الدجاج في أعواد الشيش طاووق، ضعي قطعة دجاجة يليها قطعة طماطم يليها قطعة بصل ثم قطعة فلفل، كرري هذه الخطوات حتى الانتهاء من الكمية.
- وفي فرن ساخن مسبقًا على درجة حرارة 200 درجة مئوية ضعي أعواد الشيش طاووق في صينية تحت الشواية لمدة من ربع ساعة على كل اتجاه، أو حتى التأكد من أن قطع الدجاج أصبحت ناضجة.
- يقدم الشيش طاووق ساخنًا بجانب الأرز أو العيش ويمكن إضافة سلطة أو طحينة.