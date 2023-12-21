لو مستعجلة اعملي أسرع وصفة شيش طاووق مش هتاخد منك 10 دقائق وبنص كيلو هتعملي أحلى كمية

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - تعتبر وصفة شيش طاووق من أشهر الوصفات المنتشرة في معظم البلدان، فهي تتميز بسهولة تحضيرها، بالإضافة إلى امتلاكها قيمة غذائية عالية حيث تحتوي على البروتين، كما تجمع بين العديد من الخضروات مما يزيد من قيمتها، وهي من الأكلات المحببة لدى الكبار والأطفال، حيث يفضلها الأطفال بسبب شكلها المميز، مما يجعلهم ينجذبون إليها، ومن خلال هذا المقال سنتعرف على طريقة عمل الشيش طاووق والمكونات اللازمة.

مكونات وصفة شيش طاووق

تحتاج وصفة الشيش طاووق إلى مكونات بسيطة وغير مكلفة، فهى من الأكلات الاقتصادية، ومن هذه المكونات مايلي:

نصف كيلو من صدور الدجاج المخلية، وتقطع إلى قطع متوسطة.

ملعقة من الملح.

ملعقة صغيرة من الثوم المفروم.

ملعقة كبيرة من زيت الزيتون.

ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود.

ملعقة صغيرة من البابريكا.

ربع كوب عصير ليمون.

ربع ملعقة صغيرة من بهارات الدجاج.

رشة صغيرة من النعناع الجاف والكزبرة الجافة.

قطع مربعة من الطماطم والبصل والفلفل.

طريقة تحضير الشيش طاووق

يمكن تحضير وصفة شيش طاووق من خلال خطوات بسيطة وهي: