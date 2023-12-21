حلوى سهلة واقتصادية بمذاق شهي وبأسهل وأسرع طريقة

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - حلوى سهلة واقتصادية من أنواع الحلوى المميزة والمبتكرة التى تحظى بإقبال الجميع، ويفضلها الصغار والكبار، كما أن شكلها خرافة، ومذاقها رائع، نظرًا لاحتوائها على جوز الهند والمربى، وكلاهما يكسب الحلوى المذاق الفريد، وتبحث ربات البيوت عن طرق لعمل حلوى مبتكرة، لذا سوف نقدم لكم طريقة عمل هذه الحلوى، فهى سهلة، وسريعة التحضير أيضًا، وفيما يلي متابعينا سوف نقدم لكم في هذا المقال من خلال موقع دوت الخليج طريقة عمل حلوى سهلة واقتصادية بألذ الوصفات.

مكونات حلوى سهلة واقتصادية

سوف نتعرف فيما يلي على مكونات حلوى سهلة واقتصادية، وهي كالآتي:

2 بيضة متوسطة الحجم بدرجة حرارة الغرفة.

125 جم من السكر البودرة.

150 جم من الزبدة بدرجة حرارة الغرفة.

50 جم من النشا.

60 مل من زيت بذور عباد الشمش.

ملعقة صغيرة من بشر الليمون أو البرتقال.

رشة ملح.

400 جم من الدقيق.

6 جم من البيكنج بودر.

للتزيين

مربى المشمش.

مربى الفراولة.

جوز الهند.

طريقة التحضير

سوف نتعرف فيما يلي طريقة تحضير حلوى سهلة واقتصادية، وهي كالآتي: