حلوى سهلة واقتصادية بمذاق شهي وبأسهل وأسرع طريقة

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - حلوى سهلة واقتصادية من أنواع الحلوى المميزة والمبتكرة التى تحظى بإقبال الجميع، ويفضلها الصغار والكبار، كما أن شكلها خرافة، ومذاقها رائع، نظرًا لاحتوائها على جوز الهند والمربى، وكلاهما يكسب الحلوى المذاق الفريد، وتبحث ربات البيوت عن طرق لعمل حلوى مبتكرة، لذا سوف نقدم لكم طريقة عمل هذه الحلوى، فهى سهلة، وسريعة التحضير أيضًا، وفيما يلي متابعينا سوف نقدم لكم في هذا المقال من خلال موقع دوت الخليج طريقة عمل حلوى سهلة واقتصادية بألذ الوصفات.
مكونات حلوى سهلة واقتصادية
سوف نتعرف فيما يلي على مكونات حلوى سهلة واقتصادية، وهي كالآتي:
- 2 بيضة متوسطة الحجم بدرجة حرارة الغرفة.
- 125 جم من السكر البودرة.
- 150 جم من الزبدة بدرجة حرارة الغرفة.
- 50 جم من النشا.
- 60 مل من زيت بذور عباد الشمش.
- ملعقة صغيرة من بشر الليمون أو البرتقال.
- رشة ملح.
- 400 جم من الدقيق.
- 6 جم من البيكنج بودر.
للتزيين
- مربى المشمش.
- مربى الفراولة.
- جوز الهند.
طريقة التحضير
سوف نتعرف فيما يلي طريقة تحضير حلوى سهلة واقتصادية، وهي كالآتي:
- نحضر وعاء عميق ونضيف إليه الزبدة والسكر البودرة وبشر البرتقال والملح، ثم نخفق جيدًا بالمضرب الكهربائي.
- ثم نضيف الزيت ونخفق جيدًا بالمضرب الكهربائي.
- ثم نضيف البيض ونخفق جيدًا بالمضرب الكهربائي.
- بعد ذلك نضيف الدقيق ونلم العجين باليد حتى نحصل على عجينة ناعمة.
- ثم نشكل العجينة إلى كرات صغيرة ومتساوية في الحجم، ثم نرص الكرات في صينية فرن على ورقة زبدة.
- ثم نقوم بعمل تجويف في كل كرة بعصا ملعقة خشب.
- بعد ذلك ندخل الصينية فرن مسخن مسبقًا على درجة حرارة 180 درجة مئوية ونتركها لمدة 15 دقيقة.
- ثم نخرج الصينية من الفرن.
طريقة التزيين
ندهن وجه الحلوى بمربى المشمش، ثم نغمس وجه الحلوى في جوز الهند، بعد ذلك نملأ تجويف الحلوى بمربى المشمش أو مربى الفراولة، ثم نقدم حلوى سهلة واقتصادية في طبق التقديم، وبالهناء والشفاء.