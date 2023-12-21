وداعا لتجاعيد البشرة إلى الأبد..إليك أفضل الوصفات الطبيعية لبشرة نضرة غنية بالكولاجين في 30 دقيقة بس

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - هناك العديد من الوصفات الطبيعية، التي من الممكن اعتمادها لعلاج تجاعيد البشرة بدلًا من استخدام مستحضرات التجميل باهظة الثمن، والتي نحصل منها على نتائج قليلة في مدة زمنية طويلة، ولكن كثير من الفتيات والسيدات ليست على علم بالوصفات الصحيحة، التي لابد من تحضيرها لإزالة التجاعيد من دون أي مجهود، لذلك جئنا لك بعدد من أفضل الخلطات الطبيعية، التي من الممكن تطبيقها على البشرة.

وصفة الكولاجين وزيت جوز الهند

الكولاجين هو العنصر الأساسي، الذي يحافظ على نضارة البشرة، ويجعلها دائمًا مشدودة، وبمجرد ظهور التجاعيد في البشرة فهذا دليل على نقص إفرازه، لذلك تلك الوصفة الطبيعية ينتج عنها زيادة إفراز الكولاجين في البشرة، وهي تطبق بالشكل التالي:

المكونات اللازمة

ملعقة كبيرة من مسحوق الكولاجين.

ملعقة صغيرة من زيت جوز الهند.

5 نقط من زيت اللافندر العطري.

طريقة التحضير والتطبيق

في بولة صغيرة نقوم بخلط الكولاجين مع زيت جوز الهند وزيت اللافندر، حتى نحصل على خليط متجانس.

بعد ذلك، يتم تطبيق هذا الخليط على الوجه والرقبة، وندلك بحركات دائرية رقيقة.

وبمجرد مرور 15 دقيقة من الوقت، تشطف البشرة بالماء الفاتر ثم البارد.

ويفضل تكرار تطبيق تلك الوصفة على البشرة مرتين من كل أسبوع، للحصول على نتائج سريعة.

وصفة الكولاجين والبيض

المكونات اللازمة.

ملعقة صغيرة من الكولاجين.

عصير نصف ليمونة.

بياض بيضة واحدة.

ملعقة كبيرة من جل الصبار.

طريقة التحضير والتطبيق

في بولة مناسبة نخفق البيض ونضيف إليه كل من عصير الليمون و جل الصبار، ونقلب المكونات حتى تتجانس.

بعد ذلك، نوزع الخليط على البشرة والرقبة مع تجنب ملامسة العينين.

وبعد مرور نصف ساعة من الوقت تشطف البشرة بالماء الفاتر.

ثم تكرر الوصفة ثلاث مرات من كل أسبوع، للحصول على نتائج أفضل.

وهكذا نكون وصلنا للختام، ونؤكد لك أن الترطيب خطوة ضرورية للعناية بالبشرة بشكل يومي، للحفاظ عليها من التجاعيد.