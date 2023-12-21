كيكة الشوكولاتة في المج غرقانة ب طعم الشوكولاتة سهلة وسريعة في دقيقة واحدة بس

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - تعتبر كيكة الشوكولاتة من أكثر الأنواع المحببة لدى الجميع وخاصًًة عشاق الشوكولاتة، لذلك دائمًا ما تفضل كل ربة منزل القيام بتحضيرها من وقت إلى آخر للاستمتاع بها مع أسرتها أو تقديمها لأطفالها، لذلك من خلال هذا المقال جئنا لكم بطريقة عمل كيكة الشوكولاتة بأسرع طريقة في دقائق معدودة وذلك باتباع طريقة كيكة المج، لذلك تابعوا الآن للتعرف على خطوات التحضير من خلال السطور القادمة.

طريقة عمل كيكة المج بالشوكولاتة

بخطوات سهلة جدا وسريعة لا تحتاج للكثير من الوقت ولا المكونات يمكن تحضير كيكة الشوكولاتة في المج بطعم خفيف، ولذيذ وهذه الخطوات تتمثل في اتباع الآتي:

المكونات:

3 ملاعق كبيرة من الدقيق الأبيض.

ملعقة كبيرة من الكاكاو.

نصف ملعقة صغيرة من البيكنج باودر.

3 ملاعق كبيرة من السكر البودرة.

ربع ملعقة صغيرة من الفانيليا.

ملعقة كبيرة من الزيت.

3 ملاعق كبيرة من الحليب.

قطعة شوكولاتة واحدة.

رشة سكر بودرة للتزين.

طريقة التحضير:

حضري في البداية مج مناسب لدخول الميكرويف أو الفرن.

ضعي بداخله الدقيق، الكاكاو، البيكنج باودر، السكر، ورشة ملح وقلبي المكونات جيدًا حتى تتجانس.

بعد ذلك أضيفي الزيت والحليب وقومي بالخلط المستمر بسرعة للحصول على خليط سلس القوام كثيف.

قومي بوضع قطعة الشوكولاتة في منتصف هذا الخليط بحيث يتم تغطيتها تماما بخليط الكيكة.

أدخلي الفرن بعد ذلك أو الميكرويف حسب المتوفر على درجة حرارة 180 وتترك الكيكة حتى ترتفع لمدة 10 دقائق تقريبًا.

بعد ذلك أخرجي المج من الميكرويف، ويترك حتى يبرد.

ويتم تزيينه بالسكر البودرة وتقديمه بألف هنا.

في نهاية المقال تعرفنا على أسهل طريقة لعمل كيكة المج بالشوكولاتة بطعم رائع وقوام خفيف وهش، ومميز يمكن تجهيزها في أي وقت بأقل التكاليف، وفي دقائق للأستمتاع بها.