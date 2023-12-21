طريقة عمل بسكويت التمر في الخلاط بدون زبدة أو سمنة.. مش هتشتري من بره تاني

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - بسكويت التمر هو نوع من المخبوزات التي تحتوي على حشوة من التمر، يتميز بسكويت التمر بطعمه اللذيذ وقوامه الهش والمقرمش، كما أنه يعتبر من الوجبات الخفيفة والمغذية التي يمكن تقديمها في أي وقت من اليوم، فإذا كنت تريد تحضير بسكويت التمر بطريقة اقتصادية وسهلة وبدون استخدام الزبدة أو السمنة تابع معنا هذا المقال على موقع دوت الخليج

طريقة عمل بسكويت التمر

المكونات:

ييضة واحدة.

ملعقة صغيرة من الفانيليا.

نصف كوب من السكر.

نصف كوب من الزيت.

كوب ونصف من الدقيق الفاخر.

رشة من الملح.

ملعقة صغيرة من البيكنج بودر.

ملعقة كبيرة من النشا.

ملعقتان كبيرتان من الحليب البودر.

نصف كيلو من التمر العجوة.

ملعقتان كبيرتان من الزيت.

ربع ملعقة صغيرة من الحبهان البودر.

ربع ملعقة صغيرة من القرفة.

خطوات تحضير بسكويت التمر