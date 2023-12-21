طعمها روعة وصفة جوع أخر الليل السريعة فطيرة الجلاش بالدجاج الشهية جربيها حالا

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - وصفة الجلاش السريعة هي من ألذ الوصفات التي يمكن تحضيرها في وقت قصير جدا فهي لا تحتاج إلى مجهود في تحضيرها أو معرفة سابقة لطريقة عملها فهي سهلة وبسيطة ويمكن عملها في أي وقت لسد الجوع، وفي هذا المقال سوف نوضح لكم طريقة عمل فطيرة الجلاش بالدجاج وبعد عملها من أول مرة سوف تدمنوها بالتأكيد بسبب طعمها اللذيذ، تابعونا في السطور القادمة لمعرفة مكونات وتحضير الفطيرة.
مكونات عمل فطيرة الجلاش بالدجاج
يمكن تحضير هذه الفطيرة بمكونات متوفرة في كل منزل ولا نستغنى عنها أبدا، حيث لا تحتاج هذه الفطيرة إلى تكاليف باهظة أو مكونات كثيرة وهذه المكونات تتمثل في الآتي:-
- لفه من الجلاش طازجة.
- نصف كيلو من صدور الدجاج البانيه مقطع قطع صغيرة.
- حبتين من الفلفل الأخضر والملون.
- بصلة كبيرة مقطعة أو مفرومة.
- كوب من الحليب السائل.
- علبة من الزبادي.
- نصف كوب من الزيت.
- ملح وفلفل اسمر.
- بهارات و بابريكا.
- ميكس جبن مشكل.
- حبتين من البيض.
طريقة تحضير فطيرة الجلاش بالدجاج
هناك بعض الخطوات البسيطة التي يجب إتباعها حتى يتم تحضير فطيرة الجلاش بالدجاج بطريقة ناجحة من أول مرة وهذه الخطوات هي كالآتي:-
- نقوم أولا بفتح لفه الجلاش ونقطعها إلى شرائح متساوية الحجم.
- ثم نقوم بعد ذلك بفك جميع أوراق الجلاش من بعضها ونضعها في وعاء ونغطيها حتى لا تنشف.
- ثم نقوم بعد ذلك برفع مقلاة على النار ونضع بداخلها الزيت ونتركها حتى تسخن.
- ثم نضيف بداخلها مكعبات الدجاج وجميع البهارات من ملح وفلفل اسمر وبابريكا وأي بهارات أخرى على حسب الرغبة.
- ثم نقوم بتقليب مكعبات الدجاج حتى يتغير لونها إلى الأبيض وبعد ذلك نضيف عليها البصل مع التقليب حتى يذبل البصل تماما.
- ثم نضيف الفلفل الأخضر والألوان ونقلب بطريقة مستمرة حتى تمتزج جميع المكونات مع بعضها.
- ثم نقوم بتحضير صينية مناسبة لحجم الجلاش وندهنها بالقليل من السمن أو الزيت.
- ثم نحضر وعاء عميق ونضع بداخله البيض والزبادي والحليب السائل ونضيف عليهم القليل من الملح والفلفل الأسود ونقلب جيدا حتى التجانس.
- نقوم بعد ذلك بوضع نصف كمية الجلاش المقطع في الصينية ونضغط عليها باليد حتى يتساوى الجلاش من جميع الجوانب.
- ثم نوزع عليها حشوة الدجاج بطريقة متساوية.
- ثم نضع كمية الجلاش الأخرى على حشوة الدجاج ونضغط جيدا حتى يتماسك الجلاش مع بعضه.
- واخيرا نسكب عليهم خليط البيض والزبادي واللبن من الوجه ونضع الصينية في الفرن الساخن مسبقا على درجة حرارة 180 حتى ينضج الجلاش من الأسفل.
- ثم نخرج الصينية ونضع على الوجه الجبن المشكل وندخل الصينية مرة أخرى ونشعل عليها الشواية حتى تأخذ اللون الذهبي من الوجه.
- ثم نخرجها ونقطعها إلى قطع متساوية ونقدمها ساخنة وبالهناء والشفاء.