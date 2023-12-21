كعوبك بلون الورد خلطة الأميرات ضعيها على التشققات والخشونة في 10 دقائق وشوفي النتيجة

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - تعتبر مشكلة تشقق الكعبين هي واحدة من بين المشاكل التي تعاني منها الكثير من السيدات، والتي تسبب المظهر الغير مرغوب به، كما أنها تكون سبب في تكون الفطريات على القدم، بالإضافة إلى أن التشقق يسبب الخشونة الشديدة والألم في منطقة القدم، لهذا تسعى الكثير من السيدات من أجل البحث عن أفضل الطرق التي تساعد على علاج تشقق القدمين وإكسابهم اللون الوردي المميز.

أسرع طريقة لعلاج تشقق القدمين

تعتبر الوصفات الطبيعية من الأمور التي لها فاعلية كبيرة في علاج الكثير من المشاكل التي تصيب منطقة القدم، وتعالج الجفاف، من دون أن تسبب أي من المشاكل على الجلد، وإليكم أسرع طريقة تعمل على علاج جفاف وتشقق القدم، والتي تحتوي على الليمون، والذي يعتبر من أفضل المكونات الفعالة في التخلص من البكتيريا، وأيضًا يزيل الجلد الميت، وإليكم طريقة استعمال الليمون في التخلص من التشققات بالتفصيل من خلال الآتي:

مكونات وصفة الليمون لتشققات الكعبين

واحدة من الليمون، ويفضل أن يكون كبيرة الحجم.

ملعقة كبيرة الحجم من زيت الزيتون.

ملعقة من زيت جوز الهند.

جورب.

طريقة تحضير وصفة الليمون لتشقق القدمين

يتم إحضار الليمون، ومن ثم يتم عصره على منطقة القدم، مع مراعاة أن يتم تدليك منطقة القدم بنصف الليمون، والقدم الأخرى بالنصف الثاني.

بعد ذلك يتم تثبيت نصف الليمون على كل قدم، وذلك من خلال ارتداء الجوارب في القدم، وتترك قطع الليمون مثبتة على القدم لمدة لا تقل عن ساعتين تقريبًا.

بعد ذلك يتم إزالة المكونات، وبعدها يتم إحضار الزيوت ويتم خلطها مع بعضها البعض ويتم تدفئتها على النار.

يتم دهن منطقة الكعبين بالزيوت، ويتم ارتداء جورب لمدة لا تقل عن ساعة تقريبا، أو يمكن تطبيقهم قبل التوجه إلى النوم.

بعد ذلك يتم غسل القدم، ويتم تكرار تلك الطريقة بشكل يومي، وذلك من أجل الحصول على النتيجة الفعالة.

فوائد الليمون للقدم