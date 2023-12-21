أحلى الحلويات للضيافة والمناسبات.. السويسرول بحشو الكريمة المغطى بالشوكولاتة جهزيه في أسرع وقت

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - يعتبر السويسرول من الحلويات المتميّزة، فهو يتمثل في رول من الكيك المحشو بالكريمة أو بالكريمة الشوكولاتة، له طعم لذيذ وشهي، ويقدم في المناسبات، أو كحلوى للأطفال وللأسرة، ولكن عادةً ما يتم شراؤه من المحلات الجاهزة، ولكن اليوم سوف نتعرف على طريقة تحضير السويسرول بالشوكولاتة في المنزل بخطوات بسيطة وسهلة، تابعونا للتعرف عليها.

طريقة عمل السويسرول بالشوكولاتة

لا يحتاج سويسرول للكثير من المكونات، فقط كل ما عليكم اتباع بعض الخطوات البسيطة، وهي التي تتمثل في الآتي:

المكونات:

كوب كبير من الدقيق.

نصف كوب من اللبن الحليب.

كوب من السكر البودرة.

ملعقة صغيرة من البيكنج بودر.

ملعقة صغيرة من الفانيليا.

3 ملاعق من الكاكاو الخام.

4 حبات من البيض.

120 جرام شوكولاتة خام قطع.

مكونات الحشو:

كوب من الكريم شانتيه.

ملعقة من الكاكاو.

طريقة التحضير:

في البداية، قومي بخلط الدقيق مع الكاكاو والبيكنج باودر بشكل جيد حتى يتم التجانس لجميع المكونات الجافة.

بعد ذلك، في وعاء آخر، أضيفي اللبن والسكر والبيض واحدة تلو الأخرى والفانيليا، بعد ذلك، قومي باستخدام المضرب الكهربائي بخلط جميع المكونات السائلة حتى تتجانس ويذوب السكر تمامًا.

بعد ذلك، اخلطي المكونات الجافة مع المكونات السائلة حتى يتم الحصول على عجينة سلسة.

في صينية مستطيلة، يتم وضع طبقة من ورق الزبدة.

أضيفي خليط الكيكة، ثم يتم وضعها في الفرن حتى تنضج الكيكة لمدة نصف ساعة.

أثناء تواجد الكيكة داخل الفرن، يتم تحضير الكريمة، وذلك من خلال وضع كوب من الماء المثلج، وإضافة الكريم شانتي مع الكاكاو، وباستخدام المضرب الكهربائي، يتم الخلط بشكل مستمر للحصول على قوام الكريمة بشكل المطلوب، الهش المرتفع.

ثم يتم تحضير جناش الشوكولاتة من خلال وضع قطع الشوكولاتة على حمام مائي حتى تذوب تمامًا.

بعد خروج الكيكة من الفرن، تترك الكيكة حتى تبرد تمامًا.

ثم يوزع عليها طبقة الكريم شانتيه، ويتم لف الكيكة على شكل رول.

ثم يتم توزيع جناش الشوكولاتة عليها حتى تغطى الكيكة بها.

أدخلي الرول بعد ذلك إلى الثلاجة حتى تتماسك الكيكة بشكل جيد لمدة ساعة على الأقل.

ثم يتم تقطيع السويسرول على شكل قطع مناسبة الحجم حسب الرغبة.

في نهاية المقال، تعرفنا على طريقة عمل السويسرول في المنزل بكل سهولة، فهو الاختيار الأفضل للمناسبات وللضيافة، يمكن تجربة الخطوات للاستمتاع به في أي وقت.