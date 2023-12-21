حلي خفيف ومنعشة طريقة عمل سلطة الفواكه الخطيرة بطعم مميز مع الكريمة الرائعة

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - من أسهل الوصفات التي تساعد في إنقاذ لو جاء لكم ضيف على فجأة سهلة وبسيطة ولا تأخذ شئ من الوقت، كما أنها مفيدة جدا للأطفال وبها فيتامينات ومعادن كثيرة، بفضل انواع الفواكه التي بداخلها، من الممكن صنعها بثلاثة أنواع من الفواكه أو بالفواكه الموفرة لديكم، ومن الممكن اختيار نوع الفاكهة المفضلة لديكم لعمل الصوص الذي نضع فيه الفواكه.

مقادير طريقة عمل سلطة الفواكه

لتحظي بوصفة مميزة يجب توافر بعض المكونات البسيطة والمتوفرة وهي كالآتي: