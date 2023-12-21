حلي خفيف ومنعشة طريقة عمل سلطة الفواكه الخطيرة بطعم مميز مع الكريمة الرائعة

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - من أسهل الوصفات التي تساعد في إنقاذ لو جاء لكم ضيف على فجأة سهلة وبسيطة ولا تأخذ شئ من الوقت، كما أنها مفيدة جدا للأطفال وبها فيتامينات ومعادن كثيرة، بفضل انواع الفواكه التي بداخلها، من الممكن صنعها بثلاثة أنواع من الفواكه أو بالفواكه الموفرة لديكم، ومن الممكن اختيار نوع الفاكهة المفضلة لديكم لعمل الصوص الذي نضع فيه الفواكه.
مقادير طريقة عمل سلطة الفواكه
لتحظي بوصفة مميزة يجب توافر بعض المكونات البسيطة والمتوفرة وهي كالآتي:
- حبات من الفراولة.
- حبات من الكرز.
- حبات من العنب.
- حبتين من الموز.
- حبتين من التفاح.
- أربع حبات من البرتقال.
- حبة من الكيوي.
- باكو من الكريم شانتيه.
- أربع ملاعق كبيرة من السكر.
- حليب سائل مثلج.
- رشة من الشكولاته للتزيين أو بعض قطع الفواكه.
طريقة عمل الوصفة
تتضمن طريقة تحضير الوصفة بخطوات بسيطة وسهلة وهي كالتالي:
- نحضر حبتين من البرتقال، وتغسل جيداً بالماء الجاري.
- تقطع إلي مكعبات متوسطة ونضع في الخلاط الكهربائي، ونضع عليه الماء والسكر ونخفق جيداً.
- تصفي الخليط جيداً بواسطة مصفاة صغيرة، حتي نتخلص من الشوائب.
- يوضع العصير في طبق عميق لحين وضع الفواكه.
- تغسل الفواكه جيداً بالماء، ونتركها حتى تصفي الماء الزائد.
- نقوم بتقشير الفاكهة التي تريد التقشير ونتخلص من البذور الداخلية.
- وتقطع الفواكه إلي مكعبات صغيرة كل لها ويقطع الموز إلي شرائح.
- نقوم بوضع الفواكه في عصير البرتقال ونقلب جيداً.
- توضع الفواكه في الثلاجة أو خارجها لو الجو بارد.
- نحضر طبق عميق ونضع فيه باكو الكريم شانتيه، ونضيف الحليب بالتدريج.
- نخفق جيداً بواسطة مضرب كهربائي، حتي نحصل على قوام متماسك يسهل تشكيله.
- توضع الفواكه في أطباق صغيرة للتقديم.
- نضع الكريم شانتيه في كيس حلواني لسهولة الاستخدام.
- تزيين اطباق سلطة الفواكه بالكريمة وترش بالشكولاته أو بقطع الفواكه.
- توضع الأطباق في الثلاجة قليلاً، ثم تقدم بالهنا والشفا لمتابعينا الأعزاء.