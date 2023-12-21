الطريقة المضمونة لحفظ المشروم طازة أطول فترة ممكنة في الثلاجة بدون ما يسود

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - المشروم من أشهر المكونات التي تضاف إلى الكثير من الوصفات الجديدة، حيث يعطيها طعم ومذاق مختلف ولذيذ، متوفر في أي سوبر ماركت مشروم معلب ولكن تحب الكثير من السيدات استخدام المشروم الطازج فقط في الوصفات المختلفة، ولكن المشكلة الوحيدة في استخدام المشروم الطازج أنه يتلف بسهولة وسرعة وإن لم يتم حفظه بطريقة معينة سوف يتعرض للرطوبة ويصبح لونه أسود ويكون غير صالح للاستخدام، إذا توفر لديك كمية من المشروم الطازج وتبحثين عن الطريقة الصحيحة لحفظه في الثلاجة أطول فترة ممكنة عليك تجربة الطريقة التي سوف نوفرها لك في هذا المقال، تعتبر الطريقة الوحيدة المضمونة التي تحتفظ بالمشروم طازج أطول فترة ممكن، بالتأكيد متوفر الكثير من الطرق ولكن هذه تعتبر الأفضل والأضمن، تابعونا نعرض لكم الآن في المقال بالتفصيل طريقة حفظ المشروم بسهولة طازج أطول فترة ممكنة.

طريقة حفظ المشروم

لحفظ المشروم طازج أطول فترة ممكنة في الثلاجة يمكن توفير المكونات التالية وبعدها اتباع الخطوات اللازمة للحفظ بطريقة صحيحة، المكونات الأساسية المطلوبة هي:

كمية من المشروم الطازج الفريش.

كبسولة من فيتامين سي من أي صيدلية.

ماء مغلي.

ماء عادي.

خطوات حفظ المشروم في الثلاجة طازج أطول فترة ممكنة

الطريقة التي سوف نعرضها لكم الآن تعتبر أصح طريقة لحفظ المشروم طازج أطول فترة ممكنة، للتنفيذ والتعرف على كيفية الحفظ الصحيح عليك اتباع الخطوات التالية: