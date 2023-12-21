طريقة عمل كفتة الفراخ بمكونات اقتصادية على اد الايد موجودة في مطبخك بطعم رهيب

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - طريقة عمل كفتة الفراخ، نقدم لكم اليوم طريقة عمل كفتة الفراخ التي تعد واحدة من أشهى الاكلات على الاطلاق، كما أنها تعد من الوجبات الغذائية الاقتصادية لذيذة الطعم وسريعة التحضير، حيث شهدت اسعار الدواجن ارتفاع ملحوظ في الاسواق مقارنة بالفترة الماضية، لذا يمكنك شراء نصف كيلو من صدور الفراخ وفرمها وتحضير كمية من الكفتة تكفي أسرتك بالكامل، فقط احضري تلك المكونات واتبع الخطوات.

مكونات كفتة الفراخ

واليكم مكونات كفتة الفراخ التي تتواجد طول الوقت في مطبخك ولكنك قد تغفلي عنها، وفي ثواني يمكنك تحضيرها لأفراد أسرتك كوجبة أساسية بجانب السلطات أو وجبة فرعية بجانب المكرونات أو الارز البسمتي، وستناول اعجاب الجميع وسيطلوبنها منك باستمرار:

نصف كيلو من الفراخ المقطعة لشرائح.

كوب من البقسماط

ملعقة صغيرة من الملح.

نصف ملعقة صغيرة من الكمون.

ملعقة من بهارات الفراخ.

بصل مصفى جيدًا من الماء.

نصف ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود.

طريقة عمل كفتة الفراخ

واليكم خطوات عمل كفتة الفراخ في البيت بطعم رهيب:

ضعي قطع الدجاج في وعاء كبير، ثم اضيفي إليها الملح والفلفل الأسود والكمون البهارات ونقلبهم جيدًا حتى تمتزج المكونات معبعضها جيدا.

الآن اضيفي البصل المفروم على الدجاج المتبل ونقلب جيدا.

الآن اضيفي البقسماط على خليط البصل والدجاج، ثم شكلي أصابع الكفتة على الاسياخ أو الاعواد الخشبية.

قومي بتسخين جريل الشوي، ثم ادهنيه بقليل من الزيت وابدئي في رص الاسياخ على الجريل على نار عاليه 3 دقائق ثم نار هادئة ويتم قلب الاسياخ الناحيه الاخرى.

الآن أصبحت كفتة الفراخ جاهزة، ويمكنك تقديمها بجانب مختلف المأكولات.

تعد كفتة الفراخ من الاكلات المناسبة لمتبعي الحميات الغذائية وراغبي فقد الوزن، كما أنها تعد وجبة خفيفة رائعة.