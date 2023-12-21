بطريقة احترافية روعة.. الدونتس قطنى وهش كالاسفنج هتعملية فى 5 دقائق عشان لو جالك ضيوف فجاة بطعم هيبهر الكل

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - الدونتس قطنى وهش كالاسفنج هتعملية فى 5 دقائق ، الدونتس من ضمن الحلويات المشهورة إلى حد كبير والتي أصبحت هي محور اهتمام جميع الأمهات التي تبحث عنها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، لأن دائما يفضلون تناولها بأطعمة متعددة وأشكالها المختلفة إذا كان بالحشوات أو أضافة الشوكولاتة أو صوص الفراولة عليها هناك بعض الخطوات البسيطة التي يجب أن نقوم اتباعها حتى نتخلص من الخوف من صانع النوتيلا لذلك طريقة تحضير الدينتش يكون في هذا المقال.

ليست صعبة كما يعتقد البعض ولكنها طريقة بسيطة جدا غير مرهقه ولا تأخذ مكونات كثير، بالإضافة إلى أنها سهلة ومن ضمن المعجنات أو المخبوزات اللذيذة إلى حد كبير والتي يستخدمها البعض بتناولها في وجبة الغداء أو تناولها بدلا من وجبة الإفطار لأنها مشبعة إلى حد كبير، ومكونات تحضير بطريق الآتية:

نص كيلو من الدقيق.

ربع كيلو من الحليب.

خمس ملاعق من الزبدة.

ربع كوب من السكر البودرة.

ملعقة من الخميرة الفورية.

ملعقة من البيكنج بودر.

2 من البيض.

نص ملعقة من الملح.

ربع ملعقة من الفانيليا السائله.

طريقة عمل الدوناتس:

أصبح تحضير الدونتس بسيط جدا مجرد أن تقومي باتباع الآتي:

أولا عزيزتي احضري بولة واسعة يفضل أن نضيف بها الخميرة مع أضافه البيض والسكر والحليب.

يخفق المكونات باستخدام مضرب الكهربائي أو اليدوي.

ثم نضيف بعد ذلك تدريجيا الملح مع البيكنج بودر والفانيليا.

يخلط المكونات جيدا ونبدأ بالحصول على عجينة نبدأ بإضافة هذه العجينة على سطح من الرخام.

ونستمر في العجن لمدة لا تقل عن 10 دقائق على الأقل.

وإذا تم توفير عجانة كهربائية فتكون المدة خمس دقائق تترك العجين حتى مدة ربع ساعة أو لكي يختمر تماما

ونبدأ بإضافة رشة من الدقيق.

ونقوم بتقطيع على شكل دائري ويفضل أن نضيف به فتحة من المنتصف مثل التي نقوم بشرائها ونتركه في هذه الخطوة لمدة نصف ساعة أخرى.

مع تزيينه بشكل جيد باستخدام الكريمة.

أو الاستخدام تزيين الشوكولاتة يتم تناولها مع بعض المشروبات الدافئة.

في كل مرة تقومين باتباع خطوة أساسية في تحضير الدونتس اتركيها لمدة 10 إلى نص ساعة حتى تأخذ وقتها وفي نفس الوقت تعطينا نتائج متميزة بعد ذلك.