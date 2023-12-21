خبرة السنين.. الجبنة الرومى باحلى واوفر طريقة بطعم زى الجاهز فى 3 دقائق الجبنة الرومى مش هتشتريها من برة تانى

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - الجبنة الرومى باحلى واوفر طريقة بطعم زى الجاهز ، الجبنة الرومي هي من ضمن الأساسيات أثناء ذهاب أبنائنا المدارس وتعتبر أساسية في الساندوتشات، مما نلاحظ أن أشهر الشيفات دوما تبادر بتوفير إحدى الوصفات الخاصة بالجبنة الرومي، وتقوم بتحضيرها دوما لطعمها المميز وشكلها الرائع، وبالإضافة إلى كم الفيتامينات والمعادن التي تتوفر بها التي تساعد على تقوية وتنشيط الجسم من أمراض متعددة لهذا السبب الجبنة الرومي هي من ضمن أنواع الجبنة اللذيذة المستحبة لدى الجميع والتي اصبحت في وقتنا الحالي مرتفعة الاسعار الى حد كبير.

الجبنة الرومى باحلى واوفر طريقة بطعم زى الجاهز

إليك عزيزتي اليوم طريقة بسيطة جدا تجعلك تقومين بتحضير الجبنة الرومي بطعمها الشهي والمميز والتي تتناسب مع الساندوتشات وتتناسب مع وجبة الإفطار وتتناسب أيضا مع بعض الأطفال أثناء ذهابهم للحضانة أو المدارس وتوضع في اللانش بوكس حتى يحصلوا على الفائدة الكاملة فبالتالي هناك بعض المقادير البسيطة التي تجعلنا نقوم بتحضير كمية كبيرة من الجبنة الرومي وهي كالآتي :

كيلو من الحليب ويجب أن يكون طازج ويفضل أن يكون كامل الدسم.

علبة واحدة من الزبادي.

ملعقة من الفلفل الأسود.

نص كوب من المياه.

نصف ملعقة من الملح.

بطاطس مهروسة.

اثنين ملعقه من القشطه.

خطوات تحضير الجبنة الرومي

ليس من الصعب عليكي سيدتي أن تقومي بتحضير لأبنائك الجبنة الرومي داخل المنزل بمكوناتها البسيطة التي تحدثنا عنها والطريقة تكون كالآتي: