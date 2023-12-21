لبشرة ناعمة مثل الاطفال.. طريقة عبقرية لاستخدام زيت جونسون في تفتيح وترطيب البشرة بسرعة خيالية

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - زيت جونسون للبشرة هو منتج شهير يستخدم للعناية بالبشرة وترطيبها، فهو يحتوي على مكونات طبيعية تساعد في تغذية البشرة ومنحها إشراقة ونعومة، ولذا نقدم لكم من خلال السطور القليلة التالية وصفة زيت جونسون للبشرة ومكوناتها، بالإضافة إلى طريقة الاستخدام وطريقة التحضير التي يرغب في التعرف عليها العديد من الأفراد.
وصفة زيت جونسون للبشرة
يعد زيت جونسون الأساسي هو المكون الرئيسي في هذه الوصفة، حيث يحتوي على مستخلصات طبيعية مثل زيت الزيتون وزيت اللافندر التي تعمل على ترطيب البشرة وتهدئتها، فمن الجدير بالذكر أن الوصفة يمكن تحضيرها بكل سهولة ويسر في المنزل وبتكلفة قليلة للغاية، وتتمثل مكونات تلك الوصفة في ما يلي:
- زيت جونسون.
- زيوت عطرية.
- زيوت اللافندر أو الياسمين أو الورد.
- فيتامين E.
طريقة استخدام الوصفة
لكي تحصلي على أفضل نتائج ممكنه من الوصفه يجب عليك اتباع خطوات استخدام معينه تتمثل فيما يلي:
- قبل استخدام زيت جونسون للبشرة، تأكد من أن بشرتك نظيفة وجافة.
- قم بتسخين كمية صغيرة من الزيت في راحة يديك بحركات دائرية لبضع ثوانٍ، لتتمتع بتأثير التدفئة اللطيفة.
- ضع الزيت على بشرتك ودلكيه بلطف بحركات دائرية للتأكد من توزيعه بالتساوي على البشرة.
- اترك الزيت لبضع دقائق ليتم امتصاصه بواسطة البشرة.
- يمكن استخدام زيت جونسون للبشرة في أي وقت من اليوم، سواء في الصباح أو المساء، للحصول على بشرة ناعمة ومرطبة.
- مراعاة تكرار تلك الوصفة يوم بعد يوم للحصول على أفضل النتائج في أقل وقت ممكن.
فوائد وصفة زيت جونسون البشرة
تكون فوائد وصفة زيت الجونسون للبشرة على النحو التالي:
- تساعد على ترطيب وتنعيم البشرة في فترة سريعة وامنه.
- هذه الوصفة مناسبة لجميع انواع البشرة تشمل الجافة والحساسة والعادية.
- ينصح باستخدامها عدد كبير من خبراء العناية بالبشرة لأنها لا تحتوي على اي مواد ضارة.
- تعد من الوصفات الغير مكلفة والاقتصادية.